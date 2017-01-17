Украинская экономика вернется на уровень 90-х через 45 лет

В Институте экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины сообщили, что для выхода на уровень 90-х годов украинской экономике, при нынешних темпах развития, понадобится 40-45 лет. В институте отметили, что теоретически при росте ВВП на 3% в год уровня 1990 года экономика страны достигнет только в 2033 году, а при росте на 4% — в 2029 году.

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Учёные сообщили, что при катастрофическом падении экономики в 20143–2015 годах на Украине уже сложилась модель отстающего роста и даже если будет ориентация на сырьевую экономику, это не поможет стремительному росту, а прогнозируемые 4% подъёма не решат проблемы, передаёт "Украина.ру".

Есть проблемы на Украине и с трудоустройством. Работу на Украине имеют только 56,2% трудоспособного населения страны, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Он отметил, что из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет заняты немного больше 16 миллионов человек. При этом почти 20% работающих на Украине попадают в категорию бедных, подчеркнул он.

А экс-министр экономики Украины ранее заявил, что у нее нет перспектив как у государства. Важной особенностью экономической политики правительства Украины прошлого года Виктор Суслов назвал перенос экономических тягот на население. Это связано с резким повышением тарифов на газ и электроэнергию для населения, и отсюда — стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. А население, по преимуществу, уже неплатежеспособно.

Он отметил, что в ближайшие годы Украину ждет появление городских трущоб, а протесты, по его словам, буду только набирать обороты.

"Украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной. И очень важно выключить адскую машину пропаганды ненависти внутри страны, которая раскалывает и разрушает украинское общество, когда все неудачи и проблемы объявляются результатом подрывной деятельности внешних (России) и внутренних врагов, а любая попытка критиковать власть и что-то предлагать рассматривается как деятельность "пятой колонны", — говорит эксперт.

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