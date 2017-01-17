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Источник Правда.Ру

Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева

Мир » Бывший СССР » Украина

 

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Фото: AP

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, обвиняя Москву в причастности к крушению малайзийского MH17, обстрелу жилых районов в Донбассе, а также в нарушении прав крымско-татарского народа. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила президента Российской Ассоциации Международного Права Анатолия Капустина.

— Каковы перспективы этого дела?

— Перспектива, как мне представляется, достаточно сомнительная. Если конвенция о финансировании терроризма не предусматривает никаких ограничений при рассмотрения дела, то для того, чтобы суд принял к рассмотрению иск в рамках конвенции о дискриминации, он должен быть уже предварительно рассмотрен в специальном договорном органе,  созданном на основе этой международной конвенции.

Если же рассуждать не о процедуре, а по существу вопроса, по рассмотрению спора и о тех последствиях, которые наступят в результате рассмотрения, то пока рано говорить о том, в чью пользу будет принято решение.

Финансирование терроризма — это достаточно конкретная вещь. И Украина должна будет представить доказательства того, что на ее территориях имеет место террористическая деятельность, которая подтверждается данными международных представителей, а не только заявлениями самих украинских деятелей.

Кроме того, надо будет доказать, что действительно какие-то финансовые потоки направляются на Украину нелегальным способом для подготовки и финансирования этих террористических актов. А никаких международно признанных актов, подтверждающих подобную деятельность пока что мы не знаем.

В рамках Генеральной ассамблеи была принята резолюция о том, что территория Донбасса, Донецкая и Луганская республики является оккупированными, но резолюция эта была принята меньшинством голосов, и она большого значения не имеет. Кроме того, и в ней ни о каких террористических актах не говорится.

Никаких зацепок для такого полномасштабного доказательства своих утверждений Украина не имеет. Поэтому, я думаю, по истечении нескольких лет судьба этого иска будет такой же, как и у обращения Грузии, которая, правда, подавала иск не по финансированию, а по конвенции дискриминации в международный суд. Вот и вся перспектива, на мой взгляд.

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