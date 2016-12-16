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Источник Правда.Ру

В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев может погасить задолженность перед Россией "натуральным продуктом". Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

В Госдуме предложили Украине вернуть долги натурой

По его словам, Украина могла бы расплатиться за долг в три миллиарда долларов своей высокотехнологичной продукцией. "Взаиморасчёты — всегда лучше, чем не получить ничего. Что, разве нет продукции, которую можно было бы забрать? Конечно, есть. В частности, на Украине много высокотехнологичной продукции, которая могла бы нас привлечь", — сказал Катасанов "Ленте.Ру".

Напомним, долг перед Россией размером в три миллиарда долларов (с учетом процентов — 75 миллионов долларов) Украина должна была погасить до 31 декабря 2015 года, однако допустила технический дефолт. При этом кабинет министров в декабре 2015-го ввел мораторий на погашение ссуды. Долговой спор между государствами рассматривается в Высоком суде Лондона. Кредит был выдан Киеву в декабре 2013 года, в период, когда Украиной руководил Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп украинских еврооблигаций.

Между тем, украинские власти считают, что нет никаких причин возвращать России долг. Как заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире Еспресо. TV, "это был политический кредит, который нас заставили взять".

"Можно было бы сказать, что этим подрывается авторитет Украины на международном поле. А если ли у украинских властей, что подрывать? Им есть что терять? Кто-то эти власти уважает? Кто-то действительно их поддерживает? Я — не в курсе", — сказал ранее Pravda. Ru президент Центра системного анализа и программирования Ростислав Ищенко.

"Представьте, сегодня Украина заявляет, что она не будет отдавать долг России, не станет выкупать у нее свои евробонды, а завтра вдруг Мексика, Венесуэла или Египет заявят, что они тоже не будут выкупать евробонды у США? Такое невозможно! Поэтому такие заявления украинской власти — это глупость, это безответственность, тупость, иначе назвать это невозможно. Этот вопрос все равно придется решать. Не сегодня, так через пять или десять лет", — рассказал в беседе с Pravda.Ru украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин.

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"Украина вернет долг России — даже если не хочет"
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