Украина не переживёт еще один "майдан" - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что страна не переживёт третий "майдан". Об этом он заявил в интервью интернет-изданию ЛІГА.net.

Фото: AP

"Украина не переживёт третий "майдан". Это очевидно", — сказал Турчинов.

По его словам, некоторые политические силы уже перешли к риторике политических обещаний, так как рассчитывают на досрочные выборы руководства страны.

Согласно данным социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" и социологической группой "Рейтинг" с 24 ноября по 2 декабря, только 16,9% опрошенных считают высокой вероятность повторения "майдана" в ближайшее время, а 16,2% опрошенных заявили о готовности лично принимать участие в подобной акции. 44,1% респондентов заявили, что не поддерживают идею проведения нового "майдана", сообщает РИА Новости.

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев устроить новый "майдан". В ходе выступления в Верховной раде в ноябре она заявила о необходимости выйти всем украинцам в центр Киева на бессрочную акцию протеста.

Между тем сегодня в московском суде дает показания бывший начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко на слушаниях по делу о госперевороте в феврале 2014 года. Он рассказал, что баррикады на "майдане" были частично заминированы, а взрывчатка была изготовлена в лаборатории, располагавшейся в "штабе оппозиции" — Доме профсоюзов в Киеве.

Он сообщил, что у сотрудников правоохранительных органов не было доступа на "майдан", однако СБУ удалось выявить место складирования оружия, а также химическую лабораторию по созданию в том числе взрывчатых веществ.

Якименко также подтвердил, что снайперы на "майдане" стреляли как в сотрудников милиции, "Беркута" и внутренних войск, так и в протестующих. Стрельба велась в том числе из зданий консерватории и гостиницы "Украина".

Суд продолжает рассматривать иск бывшего депутата Рады Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Ожидается, что в пятницу будут допрошены ряд бывших министров, сообщили РИА Новости в суде.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что расценивает события конца 2013 — начала 2014 года в Киеве как государственный переворот. Об этом он рассказал в пятницу в Дорогомиловском суде Москвы.

Как сообщала Правда. Ру, в ноябре Виктор Янукович выступил перед украинским судом по событиям Евромайдана 2014 года. Генрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-президента в сотрудничестве с российскими властями, "чтобы изменить государственные границы Украины, а также в нарушении Конституции Украины и развязывании агрессивной войны".

На что Виктор Янукович ответил, что "не разговаривал с кем-либо о подавлении протестов на Майдане". "Я говорил только о мирном урегулировании этого кризиса. Я пытался избежать кровопролития любой ценой", — сказал экс-президент Украины. Читайте подробнее в материале: Преступления Майдана: На кого свалят вину?

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