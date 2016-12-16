Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина не переживёт еще один "майдан" - Турчинов

Мир » Бывший СССР » Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов считает, что страна не переживёт третий "майдан". Об этом он заявил в интервью интернет-изданию ЛІГА.net.

356877.jpeg
Фото: AP

"Украина не переживёт третий "майдан". Это очевидно", — сказал Турчинов.

По его словам, некоторые политические силы уже перешли к риторике политических обещаний, так как рассчитывают на досрочные выборы руководства страны.

Согласно данным социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" и социологической группой "Рейтинг" с 24 ноября по 2 декабря, только 16,9% опрошенных считают высокой вероятность повторения "майдана" в ближайшее время, а 16,2% опрошенных заявили о готовности лично принимать участие в подобной акции. 44,1% респондентов заявили, что не поддерживают идею проведения нового "майдана", сообщает РИА Новости. 

Ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев устроить новый "майдан". В ходе выступления в Верховной раде в ноябре она заявила о необходимости выйти всем украинцам в центр Киева на бессрочную акцию протеста.

Между тем сегодня в московском суде дает показания бывший начальник Службы безопасности Украины Александр Якименко на слушаниях по делу о госперевороте в феврале 2014 года. Он рассказал, что баррикады на "майдане" были частично заминированы, а взрывчатка была изготовлена в лаборатории, располагавшейся в "штабе оппозиции" — Доме профсоюзов в Киеве.

Он сообщил, что у сотрудников правоохранительных органов не было доступа на "майдан", однако СБУ удалось выявить место складирования оружия, а также химическую лабораторию по созданию в том числе взрывчатых веществ.

Якименко также подтвердил, что снайперы на "майдане" стреляли как в сотрудников милиции, "Беркута" и внутренних войск, так и в протестующих. Стрельба велась в том числе из зданий консерватории и гостиницы "Украина".

Суд продолжает рассматривать иск бывшего депутата Рады Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом. Ожидается, что в пятницу будут допрошены ряд бывших министров, сообщили РИА Новости в суде.

Экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко заявил, что расценивает события конца 2013 — начала 2014 года в Киеве как государственный переворот. Об этом он рассказал в пятницу в Дорогомиловском суде Москвы.

Как сообщала Правда. Ру, в ноябре Виктор Янукович выступил перед украинским судом по событиям Евромайдана 2014 года. Генрокурор Украины Юрий Луценко обвинил экс-президента в сотрудничестве с российскими властями, "чтобы изменить государственные границы Украины, а также в нарушении Конституции Украины и развязывании агрессивной войны".

На что Виктор Янукович ответил, что "не разговаривал с кем-либо о подавлении протестов на Майдане". "Я говорил только о мирном урегулировании этого кризиса. Я пытался избежать кровопролития любой ценой", — сказал экс-президент Украины. Читайте подробнее в материале: Преступления Майдана: На кого свалят вину?

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


"Правый сектор" устроит новый Майдан?
Темы Украина Евромайдан
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как лучше печь блины
Рецепты
Как лучше печь блины
Как правильно красить глаза
Красота
Как правильно красить глаза
Комментарии
Актуальная аналитика
Молдавия
Куда поведет Приднестровье новый президент
Партии
Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Партии
Ходорковский и "Ахрар аш-Шам" нашли общий язык
Читательский топ
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай

Законопроект о выделении средств минобороны США на военную помощь Украине прокомментировал для Pravda.Ru эксперт Владимир Евсеев.

США понимают - Украина украдет все, что ей ни дай
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Европа
Рассекречены инструкции ЕС против России по Крыму и Донбассу
Общество
Пенсионеров-бедняков освободят от непосильных долгов и кредитов?
Мир
Армия Сирии с ВКС России взяли Алеппо
Бывший СССР
Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!

На Украине скептически относятся к способности казахов создать собственное государство.

Украинские националисты: Казахстан станет нашей колонией!
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Криминал
В Москве арестован мужчина, более 10 лет устраивавший оргии со своими дочерьми
Мир
На фоне побед Асада и ВКС: Генассамблея ООН приняла резолюцию "прекратите войну в Сирии" и "разблокируйте Алеппо"
Спорт
У России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону
Европа
Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму

Изменения в законодательстве могут быть приняты в польском парламенте 15 декабря.

Доскакались: Польша хочет приравнять украинский национализм к фашизму
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Экономика
Доигрались: Гастарбайтерам запретят переводы из России
Мир
Монтян о суде с Януковичем: Нашу страну развалили мрази
Ближний Восток
Минобороны: Кино о "российских бомбардировках" в Сирии снимали боевики
Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) Топ-10 событий года: "Мавр сделал свое дело" Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский На российском авторынке сдержанный оптимизм Юрий Носовский
Комментарии
Alexey Orlov Враги народа
Kassandra14_08 Вот такая загогулина: Касьянов подавил бунт в "Парнасе" рублем
Google_113042661472508661168 США могут погрузить во тьму любую страну мира
Google_113042661472508661168 "Та самая" Памела Андерсон захотела стать россиянкой
владимир буканов В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города
владимир буканов Тысячи россиян сидят без зарплаты
владимир буканов Враги народа
Юрий Котов Враги народа
V H Приставы рассказали, как должникам оградить себя от коллекторов
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ США могут погрузить во тьму любую страну мира
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?