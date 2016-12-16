Украинские социологи поражены: Пол-Незалежной не считает "москалей" врагами

Согласно результатам опроса Центра политических и экономических исследований, 51% украинцев считают россиян братским народом.

Фото: АР

Выяснилось, что только 34% участников социологического исследования не считают россиян и украинцев братскими народами, 15% опрошенных воздержались от ответа. Как сообщает Лайф, ссылаясь на данные социологов, 41,6% украинцев не верят, что Россия будет воевать с Украиной, 23% респондентов затруднились однозначно ответить.

Отметим, украинская пропаганда работает на всех парах. Главные темы в СМИ Украины: "герої України", патриотизм и "лиходій Путін". Российские каналы можно поймать в Киеве только на тарелки, продажи которых зашкаливают.

Украинская пропаганда систематически обвиняет Россию в том, что она, якобы, обстреливает украинскую территорию, ведет военные действия на Донбассе и поставляет оружие ополченцам. Многие говорят о том, что жители Украины буквально зомбированы, причем пропагандистская деятельность началась не вчера и не сегодня, а двадцать лет назад. Однако по словам руководителя направления "Восток" Pravda.Ru Саида Гафурова, украинцы в подавляющей своей массе не верят этой пропаганде, смеются над ней.

"У половины жителей Украины есть родственники в России, они прекрасно знают, что у нас происходит. Да, есть те, кто верит, например, что украинцы реально воюют с русской армией. Но по домам возвращаются бывшие пленные, рассказывают, что на Юго-Востоке нет русской армии. Есть советники или добровольцы, но регулярной армии нет.

Я часто встречаюсь с украинцами, и ни никто, кроме "проплаченных", не поддерживает этот режим. Люди могут кривиться при упоминании Виктора Януковича, говорить, что "поменяли шило на мыло", но они реально запуганы", — рассказал ранее Pravda. Ru эксперт.

Сейчас около половины украинцев называет приоритетной задачей власти прекращение войны на востоке страны. Согласно данным опроса Центра социальных исследований "София", большинство опрошенных (61,8%) считает, что главное — прекратить войну, даже если придется отказаться от "оккупированных" территорий. Доля тех, кто выступает за продолжение военных действий состовляет всего-то 22%, хотя в начале их было более 50%.

Стоит отметить, что больше половины россиян (59%) считают, что России и Украине нужно помириться. Согласно опросу "Левады-центра", по мнению граждан, странам нужны добрососедские взаимовыгодные отношения.

Ранее российская радиостанция "Эхо Москвы" провела опрос, в котором респондентам предложили ответить, хотят ли они, чтоб их страна напала на Украину после известных событий в Крыму с "диверсантами". 84% россиян высказались против нападения и только 14% радикально настроенных россиян хотят войны с Украиной. При этом, ни один человек не затруднился ответить на данный вопрос и четко смог выразить свою позицию.

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