Власти обещают Украине скорую энергонезависимость и тайные запасы газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна нарастить собственную добычу природного газа и добиться полной энергетической независимости уже через 5 лет.

— Мы должны восстановить добычу своего газа, чтобы выйти на полную энергонезависимость через 4-5 лет, — цитирует премьер-министра Лайф.

Как рассказал Правде. Ру экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на Украине нет ни нефти, ни газа в больших объемах. "Есть некие разговоры, что если какую-то найти новую технологию, то где-то глубже в земле что-то есть", — поделился Александр Охрименко.

"Я не вижу того драйва, который мог бы вытолкнуть экономику со дна. Мы уже не падаем, у нас уже дно. Самое страшное, если в это дно мы зайдем надолго. В идеальном варианте, если мы за 2014-2015 годы упали в общей сложности на 18 процентов по ВВП, было бы хорошо, чтобы хотя бы один год мы наросли на десять процентов. Тогда бы действительно это все подхватили. Но на сегодняшний момент меня больше всего пугает, что нет толчка для роста, а вот это болото может очень сильно затянуть. И тогда уже что-то развернуть будет сложно", — считает Александр Охрименко.

Напомним, Киев прекратил покупать газ у России в конце ноября 2015 года, продолжив закупки транзитного топлива в Евросоюзе. При этом глава Минэнерго Украины Игорь Насалик признал, что европейский газ обходится на 45 долларов дороже, чем российский.

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