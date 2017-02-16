Порошенко снова лжет о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Речь зашла о ситуации на Донбассе. Украинский лидер заявил, что территория может быть возвращена только дипломатическим путем.

Фото: AP

"Есть твердая моя позиция, есть позиция нашей команды, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины, и абсолютно ошибочное мнение политиканов, которые говорят, что нужно отрезать эту территорию и де-факто подарить ее. Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали, и не вам их отрезать", — цитирует "Интерфакс" Порошенко.

В Киеве продолжают строить планы по возвращению контроля над ДНР и ЛНР. Советник министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина" заявил о возврате власти Киева над Донецкой и Луганской областями не позднее чем через полтора года.

До этого замминистра Украины по делам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука заявил, что вернуть контроль над всей территорией Донбасса удастся до середины 2018 года.

То, что слова Порошенко расходятся с его делами, никого уже не удивляет. Говоря о дипломатическом решении конфликта, Киев продолжает накалять обстановку в ЛНР и ДНР. Недавно это признала и мониторинговая миссия ОБСЕ. Она возложила ответственность за новый виток эскалации в Донбассе на Киев. Согласно отчету, в результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что Киев делает ставку на силовое решение конфликта в Донбассе.

"Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время, цель этих попыток, цель этого обострения очевидная — сорвать Минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение", — заявил глава государства.

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