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Украина получит безвизовый режим с ЕС не раньше весны 2017 года

Мир » Бывший СССР » Украина

Европейский парламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима с 1 февраля на 3 апреля 2017 года.

Украина получит безвизовый режим с ЕС не раньше весны 2017 года
Фото: REX

Как сообщается на сайте Европарламента, депутаты рассмотрят предоставление безвизового режима украинцам в первом чтении. Однако обнародованная дата голосования на сайте Европарламента еще может быть изменена.

"Голосование в Европейском парламенте — это не последний шаг по получению безвиза. После этого должен быть еще Совет ЕС, публикация в официальном журнале ЕС и пройти определенное количество дней до начала действия безвиза. Можно сделать вывод, что этот вопрос отложили, пока не пройдут выборы во Франции. Это черновик. Еще есть шансы, что дата может быть изменена", — сказала в эфире телеканала "112 Украина" корреспондент из Брюсселя.

Ранее Европарламент планировал рассмотреть предоставление Украине безвизового режима 18 января 2017 года, затем перенес рассмотрение этого вопроса на 1 февраля. Сегодня стало известно, что Европарламент на сессии ассамблеи в Страсбурге одобрил завершение законодательного процесса отмены виз для граждан Украины и Грузии, свидетельствуют результаты голосования. Решение было принято большинством голосов европарламентариев.

В начале декабря европейские институты согласовали механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одну или несколько стран союза. Именно отсутствием такого механизма в Брюсселе объясняли задержку с отменой виз для граждан Украины и Грузии. Теперь эту директиву должен официально утвердить Совет ЕС.

Между тем, Киев и Тбилиси рассчитывают, что отмена виз произойдет уже в этом году. А президент Украины Петр Порошенко надеялся, что до 24 ноября Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом. Как сообщает украинское издание "Сегодня", лидер уверен, что документы о предоставлении Украине безвизового режима полностью будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до саммита Украина — ЕС в Брюсселе в конце ноября.

"Уверен, что украинцы не поедут по безвизовому режиму с ноября. Скорее всего, режим заработает для Украины с 1 января 2017 года, вероятнее, даже с марта. Вопросы предоставления его для Украины сегодня являются не экономическими, не социальными, и даже не правовыми, а просто геополитическими.

Европа социально привязывает к себе, социально интегрирует в Украину свою систему. Повторяется молдавский сценарий, при котором откат Украины под влияние России, или откат Украины к советским моделям развития, нейтральным моделям развития, станет нереальным.

Хотя в Европе очень много страха и в отношении украинских мигрантов, и в отношении зоны создания нестабильности на восточных границах, и выплескивания преступности, вооружений в Европу. Все это страхи серьезно присутствуют в Европе. И результат голландского, британского референдумов, недавний в Венгрии, показывает, что общество Европы в принципе не поддерживает эти решения. Но здесь вопрос стоит геополитических решений — в большей мере, чем всех остальных", — рассказал ранее Pravda. Ru директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По словам эксперта, украинцы массово уезжают, даже имея визовый режим. Польша фактически на корню скупает и переманивает себе не просто студентов, а выпускников школ. Таким образом Польша пытается компенсировать спад своего населения, который наблюдался раньше, когда поляки ехали в Германию и в Британию.

"Скорее всего, в случае открытого безвизового режима Украину может оставить от 15 до 50 процентов трудоспособного населения на протяжении 5 лет. Главные причины этому — низкий доход, разрушенная социальная инфраструктура, образование, медицина в нынешней Украине. После открытия безвизового режима Украина, даже при наличии денег и желания, не сможет реиндустриализироваться", — уверен Бортник.

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Темы визы Украина безвизовый режим с ЕС
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