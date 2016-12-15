Янукович рассказал, откуда на Майдане взялись снайперы

Бывший президент Украины Виктор Янукович прибыл в Дорогомиловский суд Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий 2014 года госпереворотом на Украине.

Фото: АР

По словам Януковича, снайперы, которые стреляли в феврале 2014 года на площади Независимости в Киеве в ходе "евромайдана", прибыли на Украину из других стран.

"Была информация о том, что снайперы прибыли на Украину из других стран, многие снайперы были в масках. Стрельба велась из зданий, которые контролировал "майдан". Попытки попасть в эти здания со стороны представителей майдана пресекались", — цитирует экс-президента Украины РИА Новости. При этом Виктор Янукович не уточнил, гражданами каких стран были эти снайперы.

Янукович также заявил, что за события в Донбассе несет ответственность нынешнее руководство Украины.

"Я принял решение принять участие в сегодняшнем заседании суда, потому что считаю, что события в 2013-2014 году вышли за пределы правового поля и с нарушением законов Украины. Эти события повлекли тяжкие последствия, пострадали граждане Украины и других стран не только в Киеве, и на "майдане", но и в регионе юго-востока Украины Донбассе", - сказал сказал.

По словам Януковича, "нынешнее руководство Украины не имело никаких оснований для начала военных действий против мирного населения, и они должны нести за это ответственность".

"Погибло около 10 тысяч людей, тысячи пропали без вести, сотни тысяч эмигрировали в другие страны. Донбасс в руинах, продолжается война. Моё глубокое убеждение, что война, развязанная нынешней властью - грубое нарушение прав человека и конституции Украины", - добавил он.

Напомним, народный депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник обратился в суд с иском о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Исчерпав все юридические возможности добиться правосудного решения на Украине, он был вынужден обратиться за защитой своих прав гражданина Украины в российский суд, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и на Украине. Как сообщает Комитет спасения Украины, истец настаивает на открытости и максимально возможной публичности судебного процесса. Суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению в Москве, принял его в производство и 15 декабря начал слушать по существу гражданское дело.

"Суд будет исследовать материалы, а дальше будет стоять перед выбором. Если мы дадим свидетелей, доказательства, тогда возникнет вопрос суда — чего ждать? Принимать решение по существу или откладывать. Я не вижу здесь причин затягивать.

Я хотел бы разъяснить гражданам, что они имеют право на то, чтобы воспользоваться национальным законодательством РФ, которое адаптировано и к мировым стандартам. Есть Всеобщая декларация прав человека, ратифицированная и Украиной, и Россией, и европейскими странами, которая предусматривает и закрепила в конституциях этих стран право гражданина другого государства или даже лица без гражданства, обращаться за судебной защитой в странах, где они находятся. В украинском законодательстве и российском законодательстве есть такой раздел в гражданском процессуальном кодексе, называется "Установление юридических фактов"", — рассказал ранее Pravda. Ru Владимир Олейник.

Напомним, печально известные события на Майдане, произошли в феврале 2014 года, во время государственного переворота, в результате которого был свергнут Виктор Янукович. Тогда, 20 февраля, во время массовых беспорядков, по протестующим был открыт огонь из снайперских винтовок. Жертвами трагедии стали 53 человека (49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов).

Новые киевские власти возложили всю вину на сотрудников "Беркута". Однако существует большое количество свидетельств, указывающих на то, что расстрел демонстрантов был устроен представителями оппозиции.

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