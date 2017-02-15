В один из районов Донбассе прибыли наемники из ЧВК

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о том, что в район пункта Счастье, подконтрольного украинским силовикам, прибыли иностранные наемники.

Фото: AP

«По нашей информации, в район населённого пункта Счастье в расположение первого батальона 14-й бригады ВСУ (Вооружённых сил Украины) прибыли до 30 иностранных наёмников из польской частной военной компании», - цитирует Марочко РИА Новости.

По его словам, личный состав прибывших хорошо экипирован, у него однообразная военная форма и стрелковое оружие "иностранного производства".

Кроме того, в ходе брифинга Марочко сообщил о том, что у линии соприкосновения в Донбассе сотрудники Народной милиции обнаружили артиллерию украинских силовиков.

Расположение двух 152-миллиметровых артиллерийских орудий и огневые позиции 120 и 82-миллиметровых минометов было выявлено в населенного пункта Луганское на расстоянии трех километров от линии боевого соприкосновения.

Это ясно указывает на то, отметил Марочко, что Киев продолжает наращивать потенциал подразделений украинских силовиков в зоне военной операции в Донбассе, нарушая тем самым условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения.

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