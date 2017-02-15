Глеб КОРНИЛОВ: "Народ должен помнить героев донбасской войны"

Батальон "Сомали" рассчитывает за две недели восстановить после теракта здание собственной части. По словам начальник штаба подразделения, соратника погибшего комбата Михаила "Гиви" Толстых, в расположении подразделения планируется создать музей Гиви, а часть здания замаскировать как разрушенное, чтобы сохранить память о теракте.

Глеб Корнилов

О том, как надо относиться к памяти героев Донбасса, читателям "Правды.Ру" рассказывает руководитель Фонда помощи Новороссии "Своих не бросают!" Глеб Корнилов.

Продолжает ли ваш фонд помогать Новороссии?

Деятельность, конечно, продолжается, просто уже не в таких объемах, как раньше. Так как у нас фонд, так сказать, народный, то есть у нас он только на пожертвованиях от частных лиц и от организаций частных, то, соответственно, мы зависимы от настроений у населения и, опять же, у руководителей частных компаний. Сейчас, конечно, и народ подустал, и экономический кризис, наверное, сказывается Может быть, сказывается какое-то недопонимание вообще политики и будущего Донбасса. Поэтому сейчас гуманитарная деятельность, конечно, в достаточно низкой активности находится. Но находятся, люди, которые все равно помощь приносят, помогают, компании тоже помогают. Возят грузы — но не так часто, как раньше.

Как относитесь к идее создания музея Гиви?

Идея прекрасная — в том плане, что конечно, нужно популяризировать память о героях Донбасса. Возможно будет правильнее, чтобы потом этот музей перерос не просто в музей Гиви, а в музей, может быть, всего батальона "Сомали", музей героев Донбасса. С нашей помощью осенью на Саур-могиле был установлен памятник погибшим на донбасской войне. Он был создан местным скульптором Михалевым. Памятник собран из неразорвавшихся "градов", "ураганов" и других реактивных снарядов, которые падали на Донбасс. Соответственно, насколько я знаю, администрация ДНР хочет сделать там Аллею славы. Может быть, стоит и туда перенести эту идею. Так что здесь надо, конечно, думать, решать, но мне понятна позиция батальона "Сомали": им хочется увековечить память о своем легендарном командире, это их право. Я думаю, что население Донецка будет только за.

Есть ли у батальона будущее без Гиви?

Я уверен: батальон сохранится, потому что комбат без своих бойцов, по сути, ничто. Как говорится, короля делает свита — тоже самое и на войне. То есть Моторола никогда не был бы таким полководцем без своих бравых ребят. Он сам всегда об этом говорил, никогда об этом не забывал — и то же самое Гиви. Так что, конечно, батальон сохранится. Я уверен, что Гиви, будучи достаточно умным человеком, оставил после себя достойную смену — как это сделал, например, Моторола. Я знаю Воху и знаю, что он с Моторолой был с первых дней. Они не были раньше знакомы, познакомились на донбасской войне — и, видимо, Моторола в нем что-то увидел, разглядел и сразу же взял под свое крыло, под опеку, готовил себе смену. То есть такие люди как Гиви, Моторола, Мозговой прекрасно понимают, что это война, что они могут в любой момент погибнуть — и просто готовят себе смену. Я просто не знаю, кто у Гиви был его заместителем, но я уверен, что там тоже есть очень достойный человек, который сможет поднять упавшее знамя.

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