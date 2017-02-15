Сергей БАРЫШНИКОВ: В Донецке продолжает свою жатву полускрытая война

По данным оперативного командования Донецкой республики, ВСУ атаковали позиции ДНР под Коминтерновом, на южном участке фронта. В результате этого погибли пять украинских силовиков.

Фото: AP

"Противник подразделениями нацгвардии и полка "Азов" атаковал подразделения вооруженных сил ДНР в районе высоты "Дерзкая" у села Коминтернова. Потери при этом составили пять убитых и трое раненых", — заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин, отметив, что после неудачной попытки атаковать позиции ополченцев враг был вынужден отступать.

Прокомментировать сложившуюся в Донецкой республике ситуацию "Правда.Ру" попросила директора Центра политологического анализа и технологий (г. Донецк) Сергея Барышникова.

Какая сейчас обстановка?

У нас здесь относительно спокойно. Вчера, между 10 и 11 часами утра, на пол-Донецка был слышен мощный взрыв. Скорее всего, на территорию так называемого казенного химического завода в очередной раз попал крупный артиллерийский снаряд. Не знаю, осталось ли там что-то, производство взрывчатки отстаточное осталось, поэтому они пульнули. Это был такой мощный взрыв, для всего города ощутимый. А так — по-прежнему. Окраины на севере, северо-западе и западе — вот это уязвимые участки по Донецку. По Макеевке самый уязвимый — это район между Донецком и Макеевкой, называется Червоногвардейка. Ну и какая-то часть Макеевки. А так — переменные успехи, неуспехи — не поймешь. Информация, я бы так сказал, официально дозированная. И люди уже по слухам, по каким-то живым телефонам и разговорам какую-то уточняющую информацию получают. То есть идет такой телефон народный, "сарафанное радио".

Сейчас, после неудачных попыток атаковать, продолжается отступление украинских войск?

Ну, сейчас они там наращивают силы. Наши, так сказать, официальные представители, которые озвучивать призваны все это, цифрами оперируют, какими-то названиями, номерами частей, подразделений, вплоть до фамилий отдельных украинских командиров. Но нас это не очень здесь заботит, кто там Иванов или Иваненко, Петров или Петренко. Мы чувствуем здесь какое-то нагнетание обстановки, но мы привыкли уже на бытовом, на обывательском уровне к этой рутине войны, к этому состоянию, когда ни войны ни мира. К нему вроде бы и невозможно привыкнуть, но человек такое социосущество, которое адаптируется и в этих условиях. Вот мы в какой-то степени адаптировались — и чего-то ждем. Чего ждем — трудно сказать.

Больших потерь нет сейчас?

Нет, отдельные. Но они тоже нервируют. За сутки примерно два-три человека. Если все это суммировать в течение месяца, полугода, года, то по большому счету, в общем-то, набегает цифра, которая равняется потерям в каком-нибудь серьезном и открытом масштабном столкновении. Это тоже полускрытая жатва войны, она здесь выкашивает людей потихоньку. Вот этот случай с Гиви — он, конечно, людей деморализовал, может быть, даже в большей степени, чем случай такой же трагический с Моторолой. Потому что Гиви — он же был местный, отсюда. Удручает, что нет безопасности. Не соблюдается режим безопасности в общем плане и в индивидуальном отношении. Ну и низкий социально-экономический стандарт жизни, очень низкий. Коммуналка у нас смешная по московским, киевским меркам, но у нас еще более смешные доходы у людей. Улыбающихся людей молодого возраста еще можно встретить, а вот люди постарше — те на грани находятся, наверное, какой-то переоценки, разброда и шатаний, ушли в себя: смотрят, все это терпят, переносят тяготы и лишения. Вот сейчас запущено обращение двух спикеров ЛНР и ДНР: очередная кампанейщина. Обращение к кому? К Владимиру Владимировичу, к Трампу и к Меркель. Да? Они могли обратиться и к Пан Ги Муну, хоть он и ушел, с таким же успехом. Вот такие у нас дела.

А как подразделение Гиви? Не развалилось, продолжает нести боевую службу?

Нет. Я думаю, что они получили удар колоссальный. Но вот эти подразделения — и Моторолы бывшее, "Спарта" — остаются. Захар Прилепин у нас замполит спецбатальона. Это чушь, конечно, на постном масле — или пиар такой. Писатель должен заниматься своим писательским делом: пусть он напишет какой-то роман, пусть он осмыслит какую-то ситуацию — но в образах литературных. А он теперь взят на службу в качестве замполита. То есть какая-то такая казуистика, что ли, гримаса очередная. Вот так и живем. У большинства здесь экономическое положение очень и очень плачевное, на грани. В центральном районе нельзя пройти 50 метров, не встретив попрошаек; хотя их и в Москве хватает, конечно. Но тут видно, что человек доведен уже до определенного низового уровня. Ниже не бывает. Вот такая картина.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!