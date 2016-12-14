Владимир Олейник: Суд получит доказательства преступлений на Украине

Народный депутат Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник начал суд о признании государственного переворота на Украине в 2014 году.

Фото: АР

Исчерпав все юридические возможности добиться правосудного решения на Украине, он был вынужден обратиться за защитой своих прав гражданина Украины в российский суд, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и на Украине. Как сообщает Комитет спасения Украины, истец настаивает на открытости и максимально возможной публичности судебного процесса.

Владимир Олейник также поставил вопрос о привлечении в качестве заинтересованных лиц по данному делу министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, председателя Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса и Радослава Сикорского, исполнявших обязанности министров иностранных дел Франции и Польши в 2014 году, бывшего президента Украины Виктора Януковича и главу государства Петра Порошенко. Также в суд для дачи свидетельских показаний вызваны граждане Украины, занимавшие в 2014 году на Украине ответственные должности.

Pravda.Ru узнала все подробности у самого Владимира Олейника.

— Есть ли шанс, что указанные лица явятся в суд?

— Обязательно будет Николай Азаров, который был премьер-министром Украины в 2014 году, также Андрей Клюев — глава администрации Януковича, будет министр внутренних дел Захарченко — глава службы безопасности, председатель службы безопасности Украины Якименко, и генеральный прокурор Украины. Они подтвердили свое участие. Сейчас обсуждаем участие Виктора Януковича. Он является заинтересованным лицом в данном процессе, не свидетелем.

— Какие доказательства представят в суде?

— Государственный переворот состоит из нескольких частей. В частности. создание незаконных формирований на Украине. 22 января 2014 года не только в Киеве, но и на местах были созданы народные Рады, которые заявили, что являются представительским органом на Украине. Также было принято решение о создании отрядов самообороны, это по сути, внеконституционных вооруженных формирований.

Дальше пошли захваты всех областных администраций по Украине, складов, службы безопасности с оружием воинских частей и министерства внутренних дел. Мы говорим о факторе внешнего влияния, потому что у нас было два Майдана.

Общее мнение относительно перспектив внешнего развития страны на Украине разделилось. Большинство было за евроинтеграцию, но значительная часть, около 44%, не поддерживало этот курс. Но сенатор Маккейн, представитель госдепа США Виктория Нуланд присутствовали только на одном Майдане.

По моим подсчетам, на этом Майдане выступило больше 30 западных политиков и депутатов Европарламента.

С другой стороны, мы говорим уже о государственном перевороте в самом парламенте. Все депутаты принимали решение об изменении конституции под давлением, вокруг самого парламента стояли вооруженные самообороновцы. Были случаи, когда депутатов избивали и загоняли назад в парламент. А общемировая юридическая практика говорит о том, что любые решения, принятые под давлением, не являются легитимными.

Кроме того, изменили конституцию. Дошли до того, что незаконно отстранили президента. Такого понятия в конституции, как "устранился" не существует. Там есть четыре пункта, как основания для ухода президента. Они же абсолютно игнорировали эту норму. Незаконно отстранили президента от власти, произошла узурпация власти, поскольку тот же Турчинов был в то время и председателем Верховной Рады, и исполняющим обязанности президента, и премьер-министром Украины.

Несмотря на то, что конституция предусматривает принцип разделения властей на представительскую, исполнительную и судебную, были незаконно уволены судьи конституционного суда, председатель административного суда. Новые власти приняли закон о люстрации, по сути, это закон на запрет профессии. Те, кто оказывал сопротивление незаконным действиям, судьи и чиновники, были уволены.

Вторая часть доказательств — это свидетели, которые расскажут об этих событиях.

Третья часть — письменные доказательства. Новые власти сами подтвердили государственный переворот, 21 февраля они приняли незаконное решение, Турчинов не имел право подписывать. По конституции, которая действовала в то время, исполняющим обязанности у нас должен быть премьер-министр, но не председатель Верховной Рады.

Так вот, он подписал себе же амнистию, и тем, кто был на Майдане. В ней есть вещи, которые абсолютно противоречат здравому смыслу. Это амнистия от преследования за умышленные убийства — такой нигде не было. То есть, они уже сами, освободив себя от этой ответственности, признали, что их действия были направлены на захват силой власти.

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Амнистия. Общественность возмущалась. Беспрецедентный случай, когда от умышленного убийства освобождаются люди. Эти доказательства будут предоставлены. Видеоролики, например. На одном из них четко видно, как со сцены Майдана ведущий говорит: не стреляйте своим в спину. Это кому он говорит? Причем, повторяет раза 4-5. Будут также видеоматериалы, где нынешний генеральный прокурор Украины Луценко с трибуны заявляет об оружии на Майдане и необходимости вооруженного отпора.

— Не затянется ли судебный процесс на годы?

— Суд будет исследовать материалы, а дальше будет стоять перед выбором. Если мы дадим свидетелей, доказательства, тогда возникнет вопрос суда — чего ждать? Принимать решение по существу или откладывать. Я не вижу здесь причин затягивать.

Я обратился на Украину, в генеральную прокуратуру, о возбуждении уголовного дела за госпереворот. Мне отказали. Я обжаловал это решение в судах. Сейчас буду выходить на Европейский суд, потому что на Украине ждать объективного решения бесполезно. Я обратился и в административный суд — отмените незаконные решения. Мне тоже отказали. Я обжаловал в Верховный суд Украины.

Я хотел бы разъяснить гражданам, что они имеют право на то, чтобы воспользоваться национальным законодательством РФ, которое адаптировано и к мировым стандартам. Есть Всеобщая декларация прав человека, ратифицированная и Украиной, и Россией, и европейскими странами, которая предусматривает и закрепила в конституциях этих стран право гражданина другого государства или даже лица без гражданства, обращаться за судебной защитой в странах, где они находятся. В украинском законодательстве и российском законодательстве есть такой раздел в гражданском процессуальном кодексе, называется "Установление юридических фактов".

Я обратился в суд и говорю — установите этот факт, потому что тогда будет понятен мой правовой статус пребывания в этой стране. Если там государственный переворот, меня преследуют по политическим мотивам, я тогда буду определяться: мне политическое убежище просить и т. д. Потому что дискуссия — революция или переворот - мне, как гражданину, уже надоела.

А теперь для параллели. Точно с таким же приблизительно обращением в октябре гражданин Украины обратился в высший специализированный суд Украины с просьбой установить факт агрессии РФ против Украины. Не напоминает вам что-то общее? А есть ли у него доказательства? Суд должен исследовать. То есть, право такое существует.

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