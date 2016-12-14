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Источник Правда.Ру

Денег нет: "Нафтогаз" подготовил "план Б" на случай проигрыша "Газпрому"

Мир » Бывший СССР » Украина

В случае проигрыша в арбитражном суде Стокгольма украинская компания "Нафтогаз" будет обязана выплатить российскому "Газпрому" $38 миллиардов. По словам руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева, данная сумма является неподъемной для компании.

Денег нет: Нафтогаз подготовил план Б на случай проигрыша Г

"Если "Газпром" сможет выиграть суд по иску о поставках газа из РФ на Украину, "Нафтогаз" должен будет компенсировать $38 миллиардов. В этом случае у Киева есть "план Б", — цитирует Коболева ТАСС.

Однако, посвящать в подробности глава украинской компании не стал. Он также отметил, что в "Нафтогазе" оценивают перспективы продажи национальной газотранспортной системы, однако сомневаются, что потенциальный покупатель будет готов заплатить запрашиваемую цену — $30 миллиардов.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку природного газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. При этом сумма исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет 26,6 миллиарда долларов, "Газпрома" к "Нафтогазу" — 38,7 миллиарда долларов.

Ранее глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что Украина вынуждена закупать газ из Европы на 25% дороже, чем из России. Тысяча кубометров газа для Киева сейчас стоит на $45 дороже.

"Мы не взяли ни одного кубометра газа у РФ. Да, мы закупаем дороже. Платим за транзит и по территории Украины, и по территории Европы. На сегодняшний день эта цена составляет $185. По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла $140", — сообщил Насалик местным СМИ.

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна нарастить собственную добычу природного газа и добиться полной энергетической независимости уже через 5 лет.

Как рассказал Pravda.Ru экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на Украине нет ни нефти, ни газа в больших объемах. "Есть некие разговоры, что если какую-то найти новую технологию, то где-то глубже в земле что-то есть", — поделился Александр Охрименко.

"Я не вижу того драйва, который мог бы вытолкнуть экономику со дна. Мы уже не падаем, у нас уже дно. Самое страшное, если в это дно мы зайдем надолго. В идеальном варианте, если мы за 2014-2015 годы упали в общей сложности на 18 процентов по ВВП, было бы хорошо, чтобы хотя бы один год мы наросли на десять процентов. Тогда бы действительно это все подхватили. Но на сегодняшний момент меня больше всего пугает, что нет толчка для роста, а вот это болото может очень сильно затянуть. И тогда уже что-то развернуть будет сложно", — считает Александр Охрименко.

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Темы газ Газпром Украина Нафтогаз
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