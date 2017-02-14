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Источник Правда.Ру

Коллапс власти на Украине: ультиматумы Тимошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

Юлия Тимошенко, возглавляющая в Верховной раде фракцию "Батькивщина", заявила, что подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера парламента Андрея Парубия, если до конца дня 13 февраля в Раде не будет восстановлена регистрация проекта закона об отставке главы правительства страны.

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Фото: AP

"Мы требуем, чтобы проект постановления об увольнении господина Гройсмана появился до конца дня. Мы будем подавать в суд", — сказала Тимошенко во время пресс-конференции в Киеве.

Лидер "Батькивщины" указала, что 10 февраля в Раде был зарегистрирован законопроект об отставке Гройсмана. Через несколько часов после этого документ с сайта парламента убрали. По мнению политика, без указания председателя Рады Андрея Парубия такое случиться не могло.

Тимошенко добавила, что считает необходимой отставку премьера из-за двукратного падения ВВП, гиперинфляции, уничтожения малого предпринимательства, увеличения тарифов на ЖКХ, понижения социальных стандартов.

О планах внести на рассмотрение парламента проект постановления об отставке действующего правительства страны Тимошенко объявила еще 6 февраля. По ее словам, документ содержит пункт, отменяющий ныне действующее решение парламента, по которому кабинет министров имеет право работать год с момента избрания.

Патовую ситуацию в высших кругах власти Украины для читателей "Правды.Ру" прокомментировала руководитель общественного движения "Союз матерей Украины" Галина Запорожцева.

Насколько действия Тимошенко сейчас опасны для Порошенко?

У Порошенко складывается аховая ситуация. На глазах разваливается коалиция его собственной партии с "Народным фронтом". Эта коалиция определяла работу Верховной рады, а если большинства нет, то, по законам Украины, нужно назначать перевыборы.

Она и так была очень шаткая, а перед новым годом десять депутатов подали заявление о выходе из партии и из коалиции. Другое дело, что Парубий эти заявления теряет или просто не демонстрирует, игнорирует. Но сейчас Тимошенко требует объявить список этой коалиции. Тогда сразу станет понятно, что коалиции нет, надо идти на перевыборы.

Верховная рада все никак не рассмотрит вопрос введения военного положения...

Порошенко понимает, что его партия проиграет. И у нее, и у него самого — почти нулевые рейтинги сегодня, потому что все недовольны его политикой, лживыми обещаниями. Его может спасти только введение военного положения.

При военном положении, по закону, выборы проводить нельзя. Поэтому для него эскалация конфликта на Донбассе — подвод и оправдание для введения военного положения. Это объясняет, почему было спровоцировано наступление под Авдеевкой, другие многочисленные попытки, по всей линии фронта проводились массированные обстрелы ополчения и мирного населения.

Так что, судя по всему, введение военного положения на Украине неизбежно. Это лишь вопрос времени. 

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