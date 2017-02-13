ЭКСПЕРТЫ: Развал Украины. Помочь или подождать?

Распад Украины в 2017 году предрек в своем геополитическом прогнозе итальянский политолог Марко Карло. В материале, опубликованном в международном издании Notizie Geopolitiche, он высказал мнение, что к трансформации "незалежную" приведет политика изоляционизма Дональда Трампа, благодаря чему "страна победившего Майдана" окажется в руках ослабевшей Европы и усилившейся Москвы.

Прокомментировать прогноз итальянского политолога "Правда.Ру" попросила директора Института анализа и менеджмента политики (Украина) Руслана Бортника.

Оправдается ли прогноз итальянского политолога?

Я считаю такое развитие событий нереальным, в евроинтеграции Украины сегодня никто не заинтересован, заинтересованы в нормализации в Украине, в стабилизации. В дезинтеграции не заинтересован никто, потому что это приведет к повторению Югославии, к еще более широкому спектру конфликтов, которые все равно придется решать и Европе, и США, и России.

На мой взгляд, вероятность такого развития событий не больше 10%, и этот сценарий возможен только в случае какого-либо коллапса отношений между Россией, США и Европейским союзом.

Хотя, в принципе, вот такая определенная легкая форма децентрализации — она достаточно вероятна. Очевидно, что во многих регионах сегодня такая проблема назрела. Усиливается конфликт между центром и регионами, уменьшается влияние центральной власти, особенно в в разрезе политических соглашений в рамках минского диалога. Можно говорить и о достижений каких-то договоренностей между США и Украиной или США и Россией.

Окажет ли влияние политика Трампа на события на Украине?

Она уже оказывает влияние, но к чему приведет: сложно сказать, потому что эта политика до сих пор непонятна в отношении Украины. Однако внутри украинских политических элит уже назрел конфликт: например, демарш Андрея Садового против Петра Порошенко или выступления Юлии Тимошенко. Но это только начало, потому что политику Трампа в отношении Украины никто так еще и не понял, никто не знает, какой она будет: эта политика сейчас только формируется.

Своим мнением по поводу этого прогноза с "Правдой.Ру" поделился и доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Как вы прокомментируете прогноз Марко Карло о распаде Украины?

Мне кажется, что все это — из области информационной войны. Сейчас вбрасываются такие идеи для того, чтобы парализовать внешнеполитическую активность России. Одна из этих идей: сейчас Трамп придет, все исправит, наладит с нами отношения и фактически все за нас решит, поэтому России не надо действовать, не надо наступать, не надо бороться, все само собой нормализуется.

Не знаю, откуда идет. Скорее всего, это в американских глубинных разведывательных центрах такая стратегия сейчас разработана. И связана она с тем, что прямой наскок администрации Обамы, прямое давление на Россию не сработало, и при этом человечество оказалось на грани третьей мировой войны.

Сейчас они пытаются использовать тактику обмана, для этого и придумали идею о том, что Трамп хочет нормализовать отношения с Россией. Но глядите: он же ничего не сделал для нормализации отношений с Россией. Он быстро принял решение по ключевым внешнеполитическим вопросам, которые его интересовали; в частности, вышел из Транстихоокеанского партнерства. Или, например, приказал пересмотреть отношения в рамках НАТО, ввел запрет на иммиграцию.

По отношениям с Россией ничего сделано не было. Разговор с Путиным, на мой взгляд, был пустой. И уж если говорить о нормализации отношений между странами, так надо побыстрее провести встречу. Но американская сторона ее что-то не торопится проводить. Они сделали этот вброс, что готовы нормализовать отношения, и у нас тут все обрадовались: ждут, когда они соблаговолят это сделать.

Сначала прокремлевские эксперты нам вещали, что Украина сейчас сама развалится, надо немножко потерпеть, зачем наступать, зачем освобождать Донбасс, зачем поддерживать Новороссию. Все три года мы ждем, что она развалится, а она не разваливается, только усилила свою армию. Если бы не поддержка России, не создание боеспособной армии Донбасса, Донбасс бы уже задавили.

Дело в том, что они там будут бесконечно обстреливать Донбасс, будут фактически выдавливать оттуда население. Люди надеялись на минские соглашения, думали, что соглашения к чему-то приведут, и там можно будет нормально жить. Но сейчас уже очевидно, что там жить нормально не будут люди, потому что обстрелы будут продолжаться.

Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в настоящее время?

Главное, что Украина не несет никакого наказания за возобновление боевых действий. Они могут в любой момент пострелять там, предпринять пару наступлений, убить кучу народа - и ничем за это не заплатить. Потом в следующий раз могут собраться с силами — и опять начнут давить.

Донбасс постепенно превратился в место, где жить невозможно. Люди оттуда сами уедут, а потом партия капитулянтов в Москве скажет: кого мы там защищаем, там нет никого, давайте мы перестанем поддерживать Донбасс. Понимаете?

Это такая логика партии пораженцев и капитулянтов у нас в Москве, и они цепляются все время за всякие вбросы на Западе. Мол, Меркель поможет - а Меркель решила все свои задачи руками американцев. Она воссоздала фактически четвертый рейх, точнее, рейх германский воссоздала руками американцев - и продолжает поддерживать Украину.

Они могут поддерживать Украину еще бесконечно долго, при этом они будут заявлять о необходимости выполнения минских соглашений, что они хотят нормализовать отношения с Россией, что нужен диалог с Москвой. А тем временем в Восточной Европе будет создаваться ударный кулак против нас, Украина будет укрепляться.

Это мне напоминает тактику, точнее, стратегию, которую вел Запад в отношении нацистской Германии в Европе в 30-е. Она повторяется. Одновременно Запад вел с нами переговоры о совместной системе безопасности в Европе, пудрил нам мозги, а потом, когда дело дошло до германской экспансии, они все разбежались в кусты - и мы один на один должны были остаться с Германией. Примерно такая же тактика сейчас ведется Западом, и поэтому не надо верить всем этим "разводкам".

Основная мысль статьи: Украина развалится — НАТО не спасет. Вы согласны?

Я же говорю: Украина не развалится, она сама не развалится без нашей помощи. Мы должны помочь Украине развалиться. Если мы не будем ей помогать, она не развалится. А НАТО не при чем. НАТО не будет воевать за Украину, это было ясно еще в 2014 году.

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