Солист "Океана Эльзы" отменил "черные списки" артистов

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в эфире белорусского Первого канала заявил, что против создания черных списков артистов, которым запрещен въезд на Украину.

Фото: www.instagram.com

"Если человек нарушил в юридическом смысле этого слова закон какой-то страны, то зачем его не пускать? Пусть он приедет, и его тогда надо арестовать за то, что он нарушил закон", — приводит слова музыканта РИА Новости.

По его мнению, если речь идет не о нарушении законов, а о морально-этических вопросах, то свою позицию должны высказывать сами зрители, которые не купят ни один билет на концерт российских артистов.

Ранее Европейский вещательный союз потребовал от Украины пустить на конкурс "Евровидение-2017" всех артистов из России, и даже тех, кто включен Киевом в "черный список". Как известно, в списке значатся более 80 российских деятелей культуры, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Стас Пьеха.

Напомним, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук ранее в эфире украинского Первого национального телеканала предлагал ввести в Крым войска Великобритании, США, а также других стран-гарантов Украины.

"Почему страны-гаранты вместе не отправят туда какие-то силы? США, Великобритания, ООН — встанут рядом… Это более справедливо по крайней мере, чем сейчас люди в форме из военторга с автоматами рассказывают, что должны проводить референдум", — заявил музыкант.

Pravda.Ru уже писала, что Вакарчук неоднократно давал концерты для митингующих на Майдане Незалежности в Киеве и участвовал в оппозиционных акциях. Ранее организаторы концерта "Океана Эльзы" в Петербурге приняли решение окончательно отказаться от проведения этого мероприятия. Об этом заявила компания "Евро шоу", занимающаяся концертом.

Разговоры об отмене выступления "Океана Эльзы" появились после того, как депутат петербургского заксобрания Виталий Милонов написал письмо министру культуры России Владимиру Мединскому, в котором он просил отменить концерты украинского коллектива на территории России, ссылаясь на якобы русофобские настроения лидера "Океана Эльзы". Минкульт официально не ответил на это требование. Однако журналисты со ссылкой на свои источники в министерстве писали о том, что российские гастроли украинской группы могут не состояться по "техническим причинам".

С требованием запретить деятельность "Океана" и певицы Русланы выступил также лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вакарчук, как и Руслана, входят в Круг народного доверия Майдана, и постоянно выступали на концертах в поддержку оппозиции.

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