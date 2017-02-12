В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.
"Любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию республики, особенно переход через линию соприкосновения, расценивается нами как провокация и немедленно пресекается. Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же", - сказали в погранслужбе ЛНР "Интерфаксу".
Однако о судьбе украинских разведчиков ничего не известно в Совете министров ЛНР. В беседе с "Интерфаксом" источник сообщил, что в отношении данной группы никакие сообщения не поступали. Вполне возможно, что к этим нарушителям был применен общий порядок, и они находятся среди задержанных. Если группа оказала вооруженное сопротивление, то солдаты ВСУ могли быть уничтожены ответным огнем.
"Мы вновь напоминаем Киеву о необходимости соблюдения Минских договоренностей, которые среди прочего предусматривают отведение сил и средств от линии соприкосновения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщала "Правда.Ру", об исчезновении на границе с ЛНР группы разведчиков ВСУ сообщил накануне пресс-офицер тактической группировки "Лугенск" Дмитрий Завтонов.
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