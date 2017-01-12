На Украине запретили телеканал "Дождь"

Украинцы больше не смогут смотреть российский телеканал "Дождь". Решение о запрете канала принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В качестве обоснования указывается то, что телеканал не признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно убрал телеканал "Дождь" из перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, и дал провайдерам месяц, чтобы заменить российский телеканал на другой", — сообщается на сайте совета.

Как передает издание "Телекритика", исключение "Дождя" из перечня иностранных программ было принято единогласно.

"Дождь" обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма. Его журналисты "ездят в Крым с нарушением украинского законодательства", считает член Нацсовета Сергей Костинский. "Также они показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России", — заявил он. Вторая причина такого решения — показ телеканалом российской рекламы.

На эту новость уже отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Если эта информация соответствует действительности, мы обязательно информируем ОБСЕ", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее ситуацию с придирками к "Дождю" на Украине прокомментировал редактор оппозиционного издания "Одесский Таймер" Юрий Ткачев. "Жизнь российского либерала полна опасностей и разочарований", — написал он в Facebook, проиллюстрировав поведение канала следующей ситуацией:

"Вот ты такой топишь за Украину, за майдан, за крымненаш, ходишь с украинским флагом на митинг, ходишь с украинским флагом на концерт ОЕ, ходишь с украинским флагом на концерт Земфиры, всем рассказываешь, как Украина права и как там все хорошо. И вот ты встречаешь реального живого украинского пассионария, раскрываешь объятия этому воину света и… получаешь от него обрезком водопроводной трубы по башке. "Как? За что?" — спрашиваешь ты, валяясь на земле… "Потому что ты русский", — отвечает тебе воин света и добавляет ботинком по ребрам. "Но я ж хороший русский, а плохой русский вон!" — кричишь ты, указывая пальцем на сурового типа в тельняшке с георгиевской лентой, который деловито чистит автомат Калашникова. "Ну, его я ударить не могу, он и сдачи дать может, а ты нет", — ухмыляется воин света и с милой улыбкой разбивает тебе череп".

Гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева выразила сожаление в связи с принятием решения о закрытии канала. Как сообщается на сайте "Дождя", в соответствии с условиями договоров со всеми украинскими провайдерами вещание осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Нацсовет был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего канал не получал претензий о несоответствии содержания украинскому законодательству. Синдеева также пояснила, что "Дождь" руководствуется российскими законами при изображении карты России.

Напомним, ранее на Украине было ограничено или запрещено вещание более 60 российских телеканалов. С июля 2014 года в стране запрещена ретрансляция Первого канала, а также каналов "РТР-Планета", "Россия-24", "НТВ-Мир", ТВ Центр, "Россия 1", НТВ, ТНТ, "Петербург 5", "Звезда", РЕН- ТВ, HN, РБК-ТВ и других.