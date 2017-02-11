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Источник Правда.Ру

Убийствами в Донбассе украинская власть пытается спасти режим

Мир » Бывший СССР » Украина

Киевская власть следует своему курсу, поэтому и убийство Гиви, и усиление обстрелов Донбасса — это звенья одной цепи, уверен продюсер и режиссер антивоенных фильмов Игорь Лопатенок.

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источник Pravda. Ru

"Дело в том, что на сегодняшний день украинским властям необходимо любыми способами втянуть администрацию президента Америки в покровительство их действиям и поддержку того курса, который они проводят. Прямого политического ответа на эти свои вопросы они не получают", — отметил в интервью "Звезде".

Эксперт подчеркнул, что Украина очень боится молчания США и старается предпринять все попытки для развития ситуации.

Также он отметил, что в Америке уже устали от того, что Киев постоянно просит денег. Также Штатам порядком надоела политика Украины, основанная на "подлой линии украинского национализма, склонной к акциям террора".

"Хвастовство (со стороны Украины) самыми лучшими вооруженными силами в Европе, которые "единственные сдерживают российскую агрессию"? Но некая российская агрессия присутствует только в иллюзорном мире, в котором сегодня живет украинский политикум. И туда он пытается вовлечь все большее количество западных обывателей", — рассказал он.

По словам эксперта, все больше жителей США задумываются над тем, что новости про мифическую агрессию России — фейки.

Ранее экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспектив как у государства. Важной особенностью экономической политики правительства Украины прошлого года Виктор Суслов назвал перенос экономических тягот на население.

Он отметил, что украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики. По его словам, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной.

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