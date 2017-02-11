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СБУ объявила о задержании женщины-снайпера из ДНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба службы безопасности Украины (СБУ) распространила сообщение о задержании женщины-снайпера из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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В ведомстве утверждают, что она прошла подготовку в течение четырех месяцев на территории России, сообщает РИА "Новости". По факту задержания снайпера возбуждено дело.

В пресс-службе СБУ добавили, что задержали женщину на линии разграничения в Донбассе, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию "для переоформления документов".

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году на Украине уже погибли более 10 тысяч человек. Соглашения о прекращении огня постоянно нарушаются. Сегодня стало известно, что жители Донбасса собирают подписи под обращением к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР.

Ранее советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина" заявил о возврате власти Киева над Донецкой и Луганской областями не позднее чем через полтора года.

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал задачу на год: восстановить суверенитет в Донбассе и вернуть Крым. По его словам, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции и пограничники.

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