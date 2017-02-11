Жители ЛНР просят глав США, России и ФРГ остановить геноцид на Донбассе

Жители Донбасса собирают подписи под обращениям к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР.

источник Pravda.Ru

Под документом подписались уже 153 тысячи человек. Как подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, на днях исполняется ровно два года с момента подписания Минских соглашений, и за это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта договоренностей. По его словам, 153 тысячи подписей — это только начало, передают "Вести".

Напомним, накануне мониторинговая миссия ОБСЕ возложила ответственность за новый виток эскалации в Донбассе на Киев. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Несмотря на это в Киеве не устают строить планы по возвращению контроля над ДНР и ЛНР. Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в эфире телеканала "112 Украина" заявил о возврате власти Киева над Донецкой и Луганской областями не позднее чем через полтора года.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков дал задачу на год: восстановить суверенитет в Донбассе и вернуть Крым. По его словам, этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники. Глава украинского МВД отметил, что это не долгосрочная миссия, а задача ближайшего времени.

До этого замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что вернуть контроль над всей территорией Донбасса удастся до середины 2018 года.

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