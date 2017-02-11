Порошенко похвастался новым украинским оружием

Президент Украины Петр Порошенко похвастался новым ракетным оружием для Воздушных сил ВСУ. Его разработал Укроборонпром.

Фото: mil.ru, из архива

"Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолётов и самолётов", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что лишь "полсекунды надо, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет".

Напомним, в конце декабря на Украине заявили, что разработали оружие, которого "нет у России".

"Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", — заявил депутат Верховной рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Правда, эксперты в ответ на такие заявления говорят, что все "новейшее оружие" на Украине — не более чем модернизация старых проектов.

"Правда.Ру" уже сообщала, что Украина оснастила армию старой техникой. Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне боев в Донбассе. СМИ уже высмеяли решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!