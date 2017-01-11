В Киеве рассказали об украинских корнях Ильи Муромца

Украинские чиновники активно правят Википедию, участвуя в идеологических "войнах правок" с россиянами, и просто редактируют статьи о своих любимцах-футболистах. "Вести" выяснили, как сотрудники госорганов проводят рабочее время.

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Согласно данным твиттер-бота "Держредагування" (отслеживает анонимные правки в Википедии с IP-адресов, принадлежащих украинским госструктурам), больше всего правок в украинский, российский и английский сегменты онлайн-энциклопедии вносят из Минобороны, Верховной Рады, Госспецсвязи и Секретариата Кабмина.

Большинство правок мелкие — уточняют даты или, как в статье о нардепе Александре Дубовом, — количество детей в семье. В Минфине, к примеру, неизвестный чиновник в статье о Лионеле Месси добавил, что у футболиста есть прозвище "Бог".

Но нередко ведомства втягиваются в настоящие идеологические войны. Например, битва развернулась в статье про Илью Муромца. Минобороны весь декабрь доказывали, что он из-под Чернигова, а не из Владимирской области России. Внесли суммарно около полутора десятка правок.

Также госорганы не только пиарят, но и "сглаживают углы" в темных местах биографий политиков. Так, в октябре 2015 года в статье об экс-нардепе Викторе Уколове (ныне — политтехнолог, близкий к Банковой), которого в 2009 году обвиняли в педофилии, появилась приписка от Госспецсвязи, что политики, которые тогда выдвинули в адрес Уколова обвинение, сами подозреваются в госизмене и сепаратизме и сбежали в Россию.

Пока Украина хвалится своими "достижениями" и приписываете себе героев, она пытается избавиться от "пережитков прошлого". Правда.Ру не раз писала о декоммунизации на Украине. Последние сообщения — о запрете Деда Мороза и Снегурочки. Заменой стали американский Санта и Святой Николай. В частности, на главной елке страны на Софийской площади в Киеве вот уже который год подряд праздником будет руководить именно Святой Николай. В этом году организаторы новогодних гуляний пошли дальше — решили использовать наряду со Святым Николаем и Санта-Клауса.

"Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить", — цитирует организатора главной елки Украины Игоря Добруцкого Лента.ру.

Больше того: советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка могли быть завербованы российскими спецслужбами.

А весной прошлого года мэр Киева Виталий Кличко рассказывал о том, как городские власти переименовали 150 улиц, а из всех коммунистических памятников остался всего один — памятник чекистам. По его мнению, памятники стоит собрать в одном месте и тем самым устроить историческую экспозицию. Мэр также хотел охарактеризовать собрание памятников, как "музей тоталитаризма", однако тут нашла коса на камень.

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