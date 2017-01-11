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СМИ: Киев прилагал максимум усилий для победы Клинтон

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские чиновники пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон в борьбе против республиканца и ныне избранного президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной гонки.

СМИ: Киев прилагал максимум усилий для победы Клинтон
Петр Порошенко. Фото: АР

Как сообщает американское издание Politico, Киев принимал участие в поиске компромата на Трампа, а также обнародовал документы, указывающие на коррумпированность одного из руководителей его предвыборного штаба, Пола Манафорта.

По данным СМИ, некий консультант Национального комитета Демократической партии США встречался с высокопоставленными представителями украинских властей в посольстве Украины в Вашингтоне для того, чтобы разоблачить якобы имевшие место связи между Трампом, Манафортом и Россией.

Между тем издание отмечает, что доказательств таких усилий Киева мало. "Разгул коррупции, фракционности и экономической борьбы, преследующих страну — не говоря уже о постоянной вражде с Россией — делают Украину неспособной как-то вмешиваться в выборы другой страны. Администрация президента Петра Порошенко вместе с украинским посольством в Вашингтоне, настаивает на том, чтобы Украина оставалась нейтральной в гонке", — пишет Politico.

Напомним, расследование возможной причастности к коррупции на Украине затронуло, в частности, и компанию Пола Манафорта, который покинул пост руководителя избирательного штаба Дональда Трампа.

Как сообщал CNN, целью расследования не является отслеживание связей определённой компании с бывшим руководством Украины, во главу угла становится ответ на вопрос, осуществлялась ли помощь бывшему украинскому лидеру через американские компании и финансовые учреждения.

Информация об отставке Манафорта была обнародована 19 августа. Он покинул пост главы избирательного штаба Дональда Трампа после публикации в New York Times статьи о его связях с экс-руководством Украины. Он работал советником Януковича, сообщает издание, и с 2007 по 2012 год получал большие суммы наличными в рамках "серой схемы" со счетов Партии регионов.

Украинских следователи подтверждали, что Манафорт присутствует в книге учёта платежей по "серой схеме". Называется и общая сумма, полученная бизнесменом — 12,7 миллионов долларов. Назначение платежей не уточняют. Юристы же Манафота обвинения опровергали, называя их бездоказательнами.

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Темы США Украина выборы в США Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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