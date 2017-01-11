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Источник Правда.Ру

У половины украинцев в трудоспособном возрасте нет работы

Мир » Бывший СССР » Украина

 

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Фото: AP

Работу на Украине имеют только 56,2% трудоспособного населения страны, сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Он отметил, что из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет заняты немного больше 16 миллионов человек.

Рева считает, что государственная политика в сфере занятости предыдущих украинских властей не решала системные проблемы на рынке труда. На сегодня, по данным министра, на рынке труда Украины существует дефицит достойных рабочих мест, а уровень занятости населения даже в условиях экономического роста в предыдущие периоды обеспечивался за счет рабочих мест невысокого качества.

При этом почти 20% работающих на Украине попадают в категорию бедных, подчеркнул он, передает РИА Новости.

Министр добавил, что такое состояние рынка труда в стране обусловливает масштабную трудовую миграцию населения за границу, в частности, люди едут в поисках работы в страны ЕС и Россию.

К слову, в 2017 году, по словам министра положение дел изменится. Он анонсировал новую госполитику в сфере занятости. Это будет принятие парламентом трудового кодекса, внесение изменений в закон о занятости населения с целью внедрения новых механизмов активизации безработных к поиску работы.

К слову, по некоторым оценкам, сейчас в России работают три миллиона украинцев. Некоторые украинские эксперты опасались, что после введения безвизового режима поток людей хлынет за границу — работать. Однако ранее евродепутат заявил, что украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ.

— Считаю распространенной ошибкой полагать, что соглашение автоматически влечет за собой право граждан Украины на постоянное место жительства в Евросоюзе, а также разрешение на работу и социальные пособия. Это совсем не так. Право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых — туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам, — цитируют депутата Европарламента и члена парламентского комитета ассоциации ЕС — Украина Ивана Штефанеца "Известия".

Иными словами, Евросоюз не обещает Украине ничего из того, о чем мечталось жителям этой страны, за что "на Майдане стояли" и что так истово обещал президент Петр Порошенко.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспектив как у государства. Важной особенностью экономической политики правительства Украины прошлого года Виктор Суслов назвал перенос экономических тягот на население. Это связано с резким повышением тарифов на газ и электроэнергию для населения, и отсюда — стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. А население, по преимуществу, уже неплатежеспособно.

Он отметил, что в ближайшие годы Украину ждет появление городских трущоб, а протесты, по его словам, буду только набирать обороты.

"Украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной. И очень важно выключить адскую машину пропаганды ненависти внутри страны, которая раскалывает и разрушает украинское общество, когда все неудачи и проблемы объявляются результатом подрывной деятельности внешних (России) и внутренних врагов, а любая попытка критиковать власть и что-то предлагать рассматривается как деятельность "пятой колонны", — говорит эксперт.

Виктор Суслов добавляет, что для Украины настало время платить по счетам. Итоги политики после Майдана - это вхождение в число беднейших стран мира, самые низкие в Европе зарплаты и пенсии.

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