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Источник Правда.Ру

Харьковские подростки пожелали "бойцам АТО" поскорее умереть

Мир » Бывший СССР » Украина

Ученики одного из харьковских ПТУ передали посылки для бойцов АТО, которые лечатся в госпитале от ранений, полученных в Донбассе.

Харьковские подростки пожелали бойцам АТО поскорее умереть
Фото: АР

Как сообщает "Пресса Украины", среди подарков от учащихся ПТУ №25 обнаружили открытки с пожеланиями смерти. На бумажках, вырезанных в форме "сердечек", авторы написали "Вы всё равно все умрёте".

Передачу бойцы получили 7 декабря. В одной из посылок были открытки антиукраинского содержания от "героев ХНР" ("Харьковская народная республика"). Само послание авторы назвали "Листовки солдату". В другой открытке раненых называют грубыми и жаргонными словами.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что ветераны так называемой АТО на Украине все чаще становятся жертвами неизвестных людей, которые не испытывают к ним чувство благодарности за то, что они за деньги убивали сограждан в Донбассе. Есть основания говорить, что по всей Украине формируются подпольные группы партизан, противостоящие хунте и ее прихвостням.

Летом группа неизвестных напала на добровольца из АТО, промышлявшего разбоем и мародёрством на юго-востоке. 32-летний киевлянин Сергей Зеленский, который состоял в 128-й бригаде ВСУ, стал жертвой внезапного нападения в кафе. Около десяти человек ворвались в помещение и буквально за тридцать секунд навешали ветерану-убийце так, что он оказался в больнице с множественными переломами и травмами головы.

Стоит отметить, что рядом с кафе находился наряд полиции, который безучастно наблюдал за происходящим. Есть мнение, что полицейские охраняли именно "партизан". Таким образом, героизация мясников, последователей Бандеры и Шухевича, пропагандируемая в купленных хунтой СМИ, не очень то приживается в умах украинцев.

Pravda.Ru писала об антиправительственных настроениях в Одессе. Украинский журналист Роман Бочкала поделился своими впечатлениями от Одессы. Он отметил, что подавляющее большинство жителей Одессы втайне и явно разделяют пророссийские настроения.

"Электорат Украины- это те, кто покинул зону АТО (грубо говоря, те, которые там побывали и им некуда применить себя, — они, соответственно, никому не нужны, на работу их никто не берет, это такие отбросы уже общества, которые пополняются и пополняются), ну, и та маргинальная часть общества, которая так или иначе еще воспринимает этот ура-патриотизм в виде радикальных партий. Поэтому это все игра на местные выборы. И естественно, неконтролируемые бандформирования. Вы представляете, сколько оружия на руках у населения в каждом городе! И когда вспыхнет спичка, никто не понимает, где и что начнет взрываться", — сказал ранее Pravda. Ru украинский журналист Александр Ветров.

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Темы АТО Харьков Украина
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