Социологи: Граждане Украины назвали главным выживание

Согласно результатам социологического опроса Фонда "Демократические инициативы", граждане Украины считают, что важней всего право на жизнь, социальное обеспечение и жильё.

Фото: АР

Из десяти предложенных прав человека 77,7% респондентов отметили право на жизнь, 63,2% — право на социальное обеспечение, 58,3% — право на жильё. Также 56% среди опрошенных упомянули право на справедливый суд, 55% — право на труд и справедливые условия труда, 52,6% — право на свободу и личную неприкасаемость.

Как сообщает RT, опрос показал, что 35,4% украинцев готовы ради личной свободы терпеть определённые материальные трудности, 30,3% — готовы пожертвовать частью своих прав ради собственного достатка.

Ранее исследовательские центры Украины опросили население на предмет их готовности к массовым протестам. Выяснилось, что протестные настроения значительно убавились, теперь готовы выходить на улицу против власти только 33% украинцев, а 67% не желают выходить на улицу.

Впрочем, низкая протестная активность украинцев не говорит о том, что они всем довольны. Большинство просто не связывает свое будущее с со своей страной, мечтая уехать из Украины. Об этом заявил 61% опрошенных, Из них 15% собираются уехать навсегда, 36% очень хотят уехать, но не могут по финансовым и жизненным причинам, а еще 10% хотят убежать "до стабилизации ситуации в стране". При этом весной-2015 остаться на Украине хотели аж 70% опрошенных.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко рассказала, что жители Львова не довольны политической верхушкой, которая пришла к власти в результате Евромайдана, и требуют возвращения правительства Януковича.

Как сообщает телеканал "112", на заседании согласительного совета Верховной рады Тимошенко сказала, что во время своей поездки во Львов она поговорила с местными жителями. По словам бывшего премьер-министра Украины, она никогда не видела "такого количества слез, проклятий и безнадежности" среди людей, отстаивающих независимость Украины.

"Если демократические силы, которые сегодня находятся у власти, не способны управлять страной, то пусть уходят и возвращают ту "преступную власть", которая делала жизнь людей лучше", — сообщила требования жителей Львова Юлия Тимошенко. По словам бывшего премьера, люди, которых она встретила во Львове, обвиняют Киев в геноциде. По мнению населения власти осуществляют его "осознанно и системно".

Pravda.Ru писала, что в канун 25-летия независимости Украины и спустя 2.5 года после Евромайдана и февральского переворота, жители Украины назвали Виктора Януковича лучшим президентом своей страны.

Украинское радио "Вести" и одноименная газета провели перед 24 августа опрос, в результате которого выяснилось, что именно так считают 32% граждан Незалежной. Вторым по популярности (31% голос) стал некий воображаемый лидер, который придет когда-нибудь на смену действующему президенту Порошенко.

Конечно, такие результаты, учитывая непрерывную пропаганду о том, что изгнанный из Киева Виктор Янукович — это "тиран, коррупционер и преступник", не могут не шокировать. Однако именно такой результат вполне закономерен. По всем опросам рейтинг доверия к власти опустился ниже 20%. А конкретно у президента Порошенко рейтинг ниже, чем был у Януковича перед его свержением.

Слишком много жителей страны перестали ждать лучшего, заглядывая в завтрашний день. И поэтому сегодня "эпоха Януковича" стала восприниматься, как самая стабильная.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня