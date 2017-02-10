МВФ обездолит украинцев окончательно — как в "лихие 90-е"

Стало известно, какие требования выставили Украине для получения очередного транша от МВФ. В их числе — сокращение бюджетников и госслужащих, монетизация субсидий, повышение цены украинского газа для "Нафтогаза" до уровня импортной и предоставление доступа налоговой к банковским счетам.

Об этом сообщило издание "Украинские новости". Напомним, Украина ожидает от МВФ миллиард долларов. Всего четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение стране 17,5 миллиарда долларов.

Между тем в прошлом году Киев выполнил лишь три из 11 требований, выдвинутых Международным валютным фондом для продолжения кредитования. Страна ввела электронное декларирование для чиновников, повысила тарифы на газ для населения и провела стресс-тесты крупнейших банков.

Киев признает, что не выполнил большинство обещаний для получения финансирования от МВФ, объясняя это тем, что в конце 2016 года власти сосредоточились на "обеспечении финансовой стабильности".

Тем временем эксперты отмечают, что Украина попала в кабалу. По их словам, те, кто пользуется помощью фонда, попадают в полную зависимость от международных институтов, которые следуют внешнеполитическому курсу США.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!