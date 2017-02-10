Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Что Совет НАТО забыл на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Представители НАТО должны вскоре посетить Украину, считает заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер. Об этом она заявила прессе после переговоров с премьером Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

Украина

Гетемюллер также отметила рост напряженности в Донбассе и, конечно же, возложила ответственность за эскалацию конфликта на Россию. "Мы призываем все стороны соблюдать обязательства. Россия несет особенную ответственность в этом отношении", — сказала она журналистам.

По словам Гетемюллер, НАТО глубоко обеспокоено недавним ростом насилия. "Соглашение о прекращении огня нарушается почти каждый день, на прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день, в том числе с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями", — заявила замгенсека альянса.

Ранее в интервью Pravda. Ru президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что в современной войне бессмысленно притворяться, что неизвестно, откуда ведется обстрел. "Даже на поле боя есть такие системы контроля артиллерийской разведки, — сказал он. — Засекается траектория летящей мины или снаряда и определяется местоположение батареи, после чего по ней наносится ответный удар. Это даже в артиллерийском дивизионе есть. Все это видят, все это знают. Радиотехническая разведка западных стран работает мощно, иначе зачем она нужна. Есть не только спутниковые системы, а самые разные. Безусловно, все это фиксируется". Однако это ничуть не мешает западным политикам делать вид, будто за гибелью жителей Донбасса стоит Россия, а вовсе не их политические питомцы.

В настоящее время угроза кровавой развязки становится все реальнее. ВСУ сосредоточивают силы в районе Авдеевки и Дебальцево. Предположительно, они это делают для подготовки наступательных действий. О том, что украинские власти стягивают в зону силовой операции тяжелую артиллерию и танки, сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит Луганскинформцентр: "По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины: танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами".

Отметим, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины, заседавшая в Минске 1 февраля, потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля вывести все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения. Однако решение контактной группы было полностью проигнорировано ВСУ.

В последнее время надежду на изменение внешней политики США связывают с победой на выборах Дональда Трампа. Но будут реальные перемены — или мы увидим лишь смену имиджа? Как считает обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Нерсесов, нынешнее резкое обострение ситуации на Донбассе является провокацией, побуждающей Трампа предпринять резкие шаги против РФ.

"Расчет был явно сделан на то, что теперь-то уж Трамп не отмолчится. Ему буквально на блюдечкеподают чуть ли не идеально сфабрикованный повод обвинить Россию в эскалации конфликта и срыве Минских соглашений. Однако Трамп остался верен себе. Он определенно не любит подобные "подброшенные" решения. В Белом доме хозяин — он, и в подсказках не нуждается. Именно так и следует понимать его слова о том, что он не знает в точности, что происходит на Украине", — отметил журналист.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Киев уличили в подготовке наступления на Донбасс
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Блинчики с творогом
Рецепты
Блинчики с творогом
Маски для густых волос
Красота
Маски для густых волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина оказалась в полном "трампе"
Федеральные
Миша-Два-Процента выходит из сумрака
США и Канада
PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
Читательский топ
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли

Если пару дней назад мало кто у нас в стране знал, что на Fox News, работает журналист по имени Билл О'Рейли, то теперь он стал в России известен скандально.

Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Мир
Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Общество
В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"
Украина
Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?
Культура
Почему Райкин объявил россиян некрофилами

Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".

Почему Райкин объявил россиян некрофилами
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
СМИ рассказали о махинациях со сбором средств на "президентскую кампанию" Навального
Общество
Родные убитого боевиками лесника из Дагестана рассказали о его подвиге
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Мир
FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев

Эскалацию конфликта на Донбассе провоцируют как действия украинских военных в этой "серой зоне", так и отсутствие в украинской столице политиков, выступающих за мир.

FP: Украинский конфликт разжигает сам Киев
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Здоровье
Открыто новое побочное действие антибиотиков
Политика
Путин считает неизбежным прекрасное будущее России
Украина
Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?
Олег Артюков Миша-Два-Процента выходит из сумрака Олег Артюков Дмитрий Нерсесов PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва Дмитрий Нерсесов Вадим Белов Из электронной пушки — по астероидам Вадим Белов
Комментарии
Евгений Юшка-Никитин ОБСЕ впервые обвинила Киев в геноциде Донбасса?
вячеслав судаков Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
АЛЕКСАНДР АЛЕЩЕНКО Украина начнет войну на уничтожение с Донбассом
Gennady Kravchenko Второй мозг находится в животе
Damir Murtazin PERESTROYKA: США дождались своего горбачёва
Gennady Kochkin Кремль высказался про отставку правительства
Zbyněk Machálek Неспортивное поведение: почему Фуркад наехал на Логинова?
Степан Кудинов Настоящий убийца из Fox News по имени Билл О'Рейли
Виктор Гольдмахер Путин и Трамп схлестнутся за "Нобелевку"?
Саныч Сан Эстонская разведка предупредила НАТО о нападении России в 2017 году
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?