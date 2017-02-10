Что Совет НАТО забыл на Украине

Представители НАТО должны вскоре посетить Украину, считает заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер. Об этом она заявила прессе после переговоров с премьером Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

Гетемюллер также отметила рост напряженности в Донбассе и, конечно же, возложила ответственность за эскалацию конфликта на Россию. "Мы призываем все стороны соблюдать обязательства. Россия несет особенную ответственность в этом отношении", — сказала она журналистам.

По словам Гетемюллер, НАТО глубоко обеспокоено недавним ростом насилия. "Соглашение о прекращении огня нарушается почти каждый день, на прошлой неделе ОБСЕ зарегистрировала более 10 тысяч нарушений перемирия за один день, в том числе с использованием тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями", — заявила замгенсека альянса.

Ранее в интервью Pravda. Ru президент академии геополитических проблем Леонид Ивашов отметил, что в современной войне бессмысленно притворяться, что неизвестно, откуда ведется обстрел. "Даже на поле боя есть такие системы контроля артиллерийской разведки, — сказал он. — Засекается траектория летящей мины или снаряда и определяется местоположение батареи, после чего по ней наносится ответный удар. Это даже в артиллерийском дивизионе есть. Все это видят, все это знают. Радиотехническая разведка западных стран работает мощно, иначе зачем она нужна. Есть не только спутниковые системы, а самые разные. Безусловно, все это фиксируется". Однако это ничуть не мешает западным политикам делать вид, будто за гибелью жителей Донбасса стоит Россия, а вовсе не их политические питомцы.

В настоящее время угроза кровавой развязки становится все реальнее. ВСУ сосредоточивают силы в районе Авдеевки и Дебальцево. Предположительно, они это делают для подготовки наступательных действий. О том, что украинские власти стягивают в зону силовой операции тяжелую артиллерию и танки, сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит Луганскинформцентр: "По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины: танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами".

Отметим, что контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины, заседавшая в Минске 1 февраля, потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля вывести все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения. Однако решение контактной группы было полностью проигнорировано ВСУ.

В последнее время надежду на изменение внешней политики США связывают с победой на выборах Дональда Трампа. Но будут реальные перемены — или мы увидим лишь смену имиджа? Как считает обозреватель Pravda. Ru Дмитрий Нерсесов, нынешнее резкое обострение ситуации на Донбассе является провокацией, побуждающей Трампа предпринять резкие шаги против РФ.

"Расчет был явно сделан на то, что теперь-то уж Трамп не отмолчится. Ему буквально на блюдечкеподают чуть ли не идеально сфабрикованный повод обвинить Россию в эскалации конфликта и срыве Минских соглашений. Однако Трамп остался верен себе. Он определенно не любит подобные "подброшенные" решения. В Белом доме хозяин — он, и в подсказках не нуждается. Именно так и следует понимать его слова о том, что он не знает в точности, что происходит на Украине", — отметил журналист.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!