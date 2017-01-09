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Экс-министр экономики Украины заявил, что у нее нет перспективы как у государства

Мир » Бывший СССР » Украина

 

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Фото: AP, Петр Порошенко

Два года назад о последствиях "европейского выбора" на Майдане говорили только эксперты-скептики. Они предрекали и девальвацию, и инфляцию, и потерю традиционных рынков, но реальность оказалась смелее любых смелых прогнозов. О том, почему так получилось, и чего ждать в будущем  в интервью РИА Новости Украина рассказал финансовый аналитик, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Деградация экономики Украины

Что касается тенденций последних лет, то экономика Украины постепенно деградировала, считает Суслов. Так, в 20143–2015 ВВП упал в два раза, и 1 процентов роста, который прочат Украине на 2016 год, ситуацию не спасет.

Кроме того, страна по ВВП на душу населения оказалась на 134 месте в мире, — ниже многих стран Африки, отстав от России больше чем в 4 раза. По этому показателю отставание от России (9054 долл.) достигло 4,3 раза. Уже и украинское руководство признает, что Украина стала беднейшей страной Европы, говорит Суслов.

"Очевидно, что страна с объемом производства ВВП в 2 тысячи 115 долларов на душу населения не может позволить себе развивать науку, образование, общедоступное здравоохранение, иметь атомную энергетику, авиакосмическую промышленность, строить метро и реализовывать любые капиталоемкие проекты. Денег нет и уже не будет даже на поддержание экономической и социальной инфраструктуры, созданной в советский период", — отмечает он.

Важной особенностью экономической политики правительства Украины прошлого года экс-министр назвал перенос экономических тягот на население. Это связано с резким повышением тарифов на газ и электроэнергию для населения, и отсюда — стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. А население, по преимуществу, уже неплатежеспособно.

Он отметил, что в ближайшие годы Украину ждет появление городских трущоб, а протесты, по его словам, буду только набирать обороты.

Если брать ситуацию с макроэкономикой, то видно, что в Украине падает и экспорт, и импорт, в том числе и в страны Евросоюза.

Украина ввязалась в непосильную политическую конкуренцию

"Я считаю, что главный фактор ухудшения экономического положения Украины связан с неправильным геополитическим позиционированием страны, грубыми ошибками политического руководства Украины в этом позиционировании", — говорит бывший министр.

По его словам, Украина добровольно заняла место объекта, а не субъекта переговоров между мировыми державами. "Решение по ней будут принимать без нее, при этом разрушения, людские и экономические потери стране никто не компенсирует. А пока время работает против Украины".

"Безусловно, Россия продолжит свою политику импортозамещения и отказа от покупки в Украине товаров машиностроения, любых видов высокотехнологичной продукции. Поэтому возврат к прежним объемам промышленной кооперации между Украиной и Россией, даже в случае серьезных политических изменений в этих странах, будет невозможным".  Особенно тяжелым ударом, по мненипю аналитика,  окажется отказ от услуг Украины в транзите газа в связи с  новыми успехами в увеличении прокачки газа через северные газопроводы — "Северный поток", Opal и   строительством нового газопровода в Турцию.

"Глава украинского "Нафтогаза" уже объявил, что есть реальная вероятность полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, и это вызовет падение стоимости газотранспортной системы Украины примерно в пять раз. Собственно, российская сторона заранее предупредила, что так и будет, потому что после 2019 года не планирует продлевать договор о транзите газа через территорию Украины. Для Украины это означает многомиллиардные ежегодные потери, рост безработицы и утрату исключительно важного сектора экономики", — подчеркивает Суслов.

МВФ, скорее всего, траншей больше не даст, продолжает  экс-министр экономики. По его словам, никто не захочет тратить деньги на поддержку страны, которая, вероятно, расходует их ненадлежащим образом. А беря во внимание разгул коррупции, отсутствие экономических реформ и продолжающуюся войну на Донбассе, вывод напрашивается только такой.

Поддержки руководства США тоже ждать не приходится. Дональд Трамп уже заявил, что на первое место ставит интересы американцев и не намерен бездумно тратить огромные средства на поддержку разных режимов в других странах путем насильственного внедрения там "демократии" и изменения политического строя. Евросоюз тоже переживает кризис.

Выход — в переориентации политики

"Украинская правящая элита должна прийти к понимаю того, что руководствоваться надо исключительно украинскими национальными интересами в проведении и внутренней, и внешней политики, должно быть понято, что недопустимо занимать позицию какой-либо стороны в геополитическом противостоянии других стран за передел мира, что нельзя превращать Украину в поле геополитической схватки между великими державами, что политика активного нейтралитета для Украины была и остается единственно правильной. И очень важно выключить адскую машину пропаганды ненависти внутри страны, которая раскалывает и разрушает украинское общество, когда все неудачи и проблемы объявляются результатом подрывной деятельности внешних (России) и внутренних врагов, а любая попытка критиковать власть и что-то предлагать рассматривается как деятельность "пятой колонны", — говорит эксперт.

Виктор Суслов добавляет, что для Украины настало время платить по счетам. Итоги политики после Майдана — это вхождение в число беднейших стран мира, самые низкие в Европе зарплаты и пенсии.

"В этих условиях какой-то перспективы у Украины как у государства нет. Ситуация требует мобилизации патриотично настроенных граждан, чтобы кардинально изменить политику государства", — резюмирует Суслов.

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