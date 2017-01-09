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Источник Правда.Ру

Есть ли шанс у украинского правительства в изгнании?

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им комитет спасения Украины обратится в международные суды после решения московского суда, признавшего Майдан госпереворотом в 2014 году. Бывший глава Кабмина считает, что создание правительства Украины в изгнании реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

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источник Pravda.Ru

— Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия, — сказал Николай Азаров.

Есть ли шансы у украинского правительства в изгнании, Правда.Ру спросила у заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

— Каков опыт правительств в изгнании: сколько из них было "настоящих и вынужденных бежать", а сколько инструментов ЦРУ/КГБ-ГРУ? В скольких случаях такие правительства становились снова реальными?

— Это очень широко распространенная форма правления, и история так называемых "правительств в изгнании" уходит в глубь веков. Такие правительства формируются в том случае, если существует серьезная оппозиция действующей власти, и она отстранена от рычагов реального участия в политическом процессе. В этом случае иммигранты из числа оппозиционных политиков способны создавать правительства в изгнании и оказывать влияние на те или иные политические процессы, которые происходят в данной стране.

Считать, что правительство в изгнании — это всегда марионетка зарубежного государства, не совсем верно, это достаточно сложный и неоднозначный процесс. С другой стороны, безусловно, правительство в изгнании создается при поддержке или при лояльном отношении к нему со стороны того иностранного государства, на территории которого формируется данное правительство.

Я хочу привести несколько примеров. Шарль де Голль в период Второй мировой войны создавал организацию "Свободная Франция", которая фактически выполняла функции французского правительства в изгнании в период оккупации Франции фашистами, и существования во Франции фашистского режима. "Свободная Франция" действовала на территории Великобритании. Безусловно, Великобритания была союзником Шарля де Голля и всячески поддерживала его действия. Но я думаю, что ни один объективный исследователь не станет утверждать, что Шарль де Голль являлся марионеткой британского правительства и действовал по указке Ми-6.

Еще раз хочу подчеркнуть, что да, достаточно часто правительство в изгнании — это инструмент, используемый иностранным государством для воздействия на ситуации в данной стране, но сводить все только к инструментарию воздействия все-таки не верно, и правительство в изгнании часто является в достаточной степени самостоятельным политическим актером.

— Как оцениваете шансы украинского правительства в изгнании?

— Очевидно, что политический и социально-экономический кризис, поразивший Украину, коррупционные скандалы, неудачи процесса евроинтеграции — все это в совокупности достаточно сильно ослабило нынешнюю украинскую власть, и одновременно с этим, в значительной степени, ослабило русофобские настроения на Украине. Как показывают социологические данные, экспертные опросы, отношение к России на Украине меняется в лучшую сторону. Точно так же меняется отношение на Украине в лучшую сторону к свергнутому президенту Януковичу, его правительству, и некоторые социологические данные вообще свидетельствуют о том, что Янукович чуть ли не самый популярный президент Украины.

Таким образом, существует ситуация смены общественных настроений, которая, в принципе, должна способствовать деятельности правительства Азарова. В то же самое время, не стоит переоценивать данные изменения настроений, поскольку украинское общество, к сожалению, было слишком сильно проникнуто в 2013-2015 годах антироссийскими настроениями, и данная прививка шовинизма еще достаточно долго будет оказывать воздействие на эмоциональный фон общественных настроений, который существует.

Поэтому любые украинские политики, как внутри Украины, так и за ее пределами, тем более в России, которые будут себя позиционировать в качестве друзей России — Азаров, или, например, Медведчук — не будут пользоваться в ближайшее время серьезной поддержкой со стороны украинского населения.

Мы сейчас станем свидетелями достаточно серьезного конфликта между представителями правящих элит, и этот конфликт будет усугубляться. По мере усугубления развития данных кризисных явлений, думаю, что пророссийские настроения будут все-таки расти, и украинское общество будет постепенно отходить от шовинистического угара. И украинское общество, украинцы, будут вспоминать о том, что все-таки мы братья, что мы братские народы, а не оккупанты. По мере роста этих настроений ситуация будет меняться, но это, как мне представляется, достаточно длительный процесс, и он не закончится в предстоящем году, а, скорее всего, растянется на более длительный период времени — смена настроений и улучшение отношения к России. И как следствие — улучшение отношения к пророссийским политическим силам как внутри страны, так и за ее пределами.

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