Убийство Гиви: Донбасс теряет своих героев

Руководитель общественного движения «Союз матерей Украины» Галина Запорожцева в прямом эфире Pravda.Ru - о причинах и последствиях ликвидации самых известных полевых командиров Донбасса.
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Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.
Режиссер выразил сожаление из-за того, что, по его словам, в российском обществе нет "нравственной прививки".
Данные в рассекреченном докладе об антисоветских настроениях на Украине Pravda.Ru прокомментировал Михаил Любимов.