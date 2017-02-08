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Украина: рокировка для Трампа?
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Убийство Гиви: Донбасс теряет своих героев

Мир » Бывший СССР » Украина

Руководитель общественного движения «Союз матерей Украины» Галина Запорожцева в прямом эфире Pravda.Ru - о причинах и последствиях ликвидации самых известных полевых командиров Донбасса.

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Убийство Гиви: Донбасс теряет своих героев
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