Гиви, Моторола, Мозговой... Кто пишет "черный список Донбасса"?

8 февраля в Донецке был убит полевой командир ДНР Гиви. Он стал отнюдь не первым лидером ополчения, убитым не на поле боя, а ликвидированным в результате диверсии.

Кто "зачищает" самых харизматичных участников конфликта на Донбассе? Почему, если в Донецке и Луганске заявляют о действии "украинских диверсионных групп", то не наносят ответных ударов в Киеве, Львове и т. д.? Ждать ли новых жертв? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru рассуждает обозреватель Александр Артамонов. Задавайте свои вопросы в комментариях!

Напомним, что командир подразделения "Сомали" Вооруженных сил ДНР Михаил Толстых (позывной "Гиви") был убит в Донецке в результате теракта. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

"Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как Гиви. Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против Донбасса", - заявило командование народной республики.

Арсений Павлов (позывной "Моторола") погиб 16 октября, после того как в лифте его дома сработало взрывное устройство. Власти ДНР называют убийство терактом и считают, что его осуществили украинские диверсанты.

Вскоре вероятные убийцы Арсения Павлова выложили короткий видеоролик на YouTube, где люди в масках заявляют, что "ликвидировали известного террориста Моторолу". Затем на камеру они говорят: "Захарченко, Плотницкий, ты следующий" и вскидывают руки в нацистском приветствии.

А ответственность за гибель командира 4-го батальона территориальной обороны народной милиции ЛНР Алексея Мозгового взял на себя украинский диверсионный отряд "Тени". "Мозгового подорвали дистанционно двумя МОН-50 в 18:48 около населенного пункта Михайловка, на повороте трассы Перевальск - Луганск", - пишет главарь отряда Александр Гладкий в Facebook.

"Мы сразу ушли. Уходили в сторону Лотикова, потом дали круг и через населенный пункт", - утверждает Гладкий.

По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, смерть Мозгового могла быть выгодна киевскому руководству, которое вместо движения к миру в рамках минских договоренностей стремится подорвать политическую стабильность внутри республик Донбасса.

Добавим, что экс-глава МИД ДНР Александр Кофман в интервью Pravda.Ru заявил о необходимости ответных действий на подобные акции устрашения. "Необходимо беспощадно уничтожать тех, кто стоит за смертью как наших мирных граждан, так и командиров. Иначе мы находимся в положении бойца с завязанными глазами, а это совершенно неправильно", — сказал он.

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