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Источник Правда.Ру

Смерть Гиви: реакция Киева и Донецка

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве прокомментировали информацию о гибели командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви"). Реакция со стороны ВСУ и СБУ осторожная, а разнокалиберные советники и депутаты резвятся вовсю.

Советник главы СБУ Юрий Тандит отказался официально подтвердить информацию о гибели командира ополченцев и заявил, что ее необходимо проверить.

"Мы пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области", - сказал он. Причастность спецслужб Украины Тандит не подтвердил, связав происходящее с событиями в самом Донецке.

Спикер штаба АТО Леонид Матюхин в эфире "112-Украина" сказал: "Официального подтверждения этому пока нет, но по анализу ситуации, похоже, что, к сожалению, он погиб". Матюхин добавил, что следует ожидать официального подтверждения.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк поддержал версию Тандита о том, что произошедшее является следствием конфликтов в руководстве ДНР или же действий российских спецслужб.

"Мы предлагаем лидерам ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкому сдаться украинской власти, дойти до ближайшего отделения СБУ или нацполиции и показаться украинской власти. Потому что, учитывая ситуацию, следующими могут быть именно они", - заявил Шкиряк. 

Народный депутат Антон Геращенко призвал своих единомышленников не радоваться смерти Михаила Толстых, хотя и не преминул оскорбительно отозваться о командире батальона "Сомали".

"Мне понятна радость многих комментаторов в Facebook, но с точки зрения ослабления давления на Украину или боеготовности человеческих войск, созданных при поддержке России, я бы не радовался", - заявил он. 

Добавим, что в Интернете сейчас есть и другие мнения: множество наблюдателей сходятся в том, что украинские власти, прибегая к методам откровенного террора, подло уничтожают лидеров сопротивления ЛНР и ДНР, не сумев убить их в бою.

О смерти Михаила Толстых стало известно в среду утром. По данным командования ДНР, Гиви погиб в своем кабинете, расположенном на базе батальона "Сомали". Власти республики расценили произошедшее как теракт, обвинив в произошедшем Киев.

"Последствия однозначно негативные - ввиду того, что Гиви в последнее время стал в достаточной степени медийной фигурой, которая мотивировала наших бойцов, наше ополчение, наши народные силы.  Разумеется,  с точки зрения мотивации гибель Гиви это достаточно существенный удар по всем нам, по республике", - сказал "Правде.Ру" депутат парламента Новороссии Евгений Тинянский.

"Относительного того,  верю ли я, что это была украинская ДРГ. В последнее время гибель командиров в основном и списывается на украинские ДРГ. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кабинет Гиви находился на территории войсковой части, войсковая часть находилась в городе. Гиви погиб предположительно от попадания боевой части РПО "Шмель" в окно собственного кабинета. В мирное время попробуйте подойти к военной части и не напороться на патруль. А мы живем в военное время. Когда несколько патрулей контролируют не только непосредственно саму военную часть, но и периметр.  Как было реализовано это убийство - к сожалению, сказать пока сложно, но в версию об украинской ДРГ, я не верю субъективно",- добавил он.

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