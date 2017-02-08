Донбасс предложил Украине мир. Что ответили в Киеве?

Командование сил Донецкой народной республики предложило поэтапный план урегулирования обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Документ согласован с ОБСЕ и включает пункты о перемирии и запрете любых наступательных действий.

В первом пункте плана речь идет о незамедлительном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения и отвод всех вооружений.

Кроме того, предусматривается беспрепятственный доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на эти территории, в том числе в места отвода и хранения вооружений, попадающих под требования соответствующих соглашений.

В районе населенных пунктов Ясиноватой и Авдеевка должна быть создана зона без вооружений и любых военных подразделений.

В радиусе одного километра от Донецкой фильтровальной станции создается зона без вооружений и любых военных подразделений, сообщает Донецкое агентство новостей.

Предложения были задокументированы и переданы украинским властям, но их проигнорировали. При этом также говорится, что первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе и покинул территорию региона.

Напомним, накануне посол ФРГ на Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны состояться на тех условиях, которые будут "соответствовать европейским стандартам". При этом по его словам не обязательно, что выборы могут пройти только тогда, когда "там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Райхель подтвердил наличие немецко-французского варианта "дорожной карты" реализации "Минских соглашений". Он не стал вдаваться в его конкретику, но даже общие тезисы дали основание предполагать, что этот вариант не будет безоговорочно воспринят в Украине.

В ответ депутаты Верховной Рады объявили бойкот приему, которое проводило во вторник посольство Германии на Украине в связи с 25-летием открытия посольства в стране.

В конце января обстановка в Донбассе резко обострилась. Попытки "ползучего наступления" ВСУ привели к масштабным столкновениям с применением тяжелой артиллерии и систем залпового огня.