Американский сенатор: Киев чрезвычайно напуган

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший в конце декабря вместе с коллегой Джоном Маккейном Украину, считает, что Киев сильно напуган перспективой улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

В интервью телекомпании NBC, давая оценку настроениям на Украине, сенатор сказал: "Они чрезвычайно обеспокоены. Они напуганы. Их беспокоит публикация о Киссинджере, о том, что, возможно, есть план уступить Крым России, если та остановится на других направлениях".

Отметим, Грэм выступает с критикой возможного курса Трампа на сближение с Москвой. В конце декабря 2016 года газета Bild со ссылкой на источники в команде будущего американского президента и данные европейских спецслужб сообщила, что Киссинджер "должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном", поскольку "Трамп стремится к сближению с Кремлем". Что касается урегулирования ситуации на Украине, главная идея Киссинджера состоит в том, что Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны, "в ответ Запад в дальнейшем не будет затрагивать вопрос Крыма.

Напомним, во время предвыборной кампании в интервью телеканалу АВС Дональд Трамп заявил, что жители Крыма сами сделали выбор в пользу России, и США обязаны учитывать их интересы. На вопрос о том, готов ли он признать Крым частью Российской Федерации, Трамп ответил: "Я рассмотрю эту возможность". "Однако нужно иметь в виду, что жители Крыма предпочли бы быть с Россией, а не там, где они были раньше", — сказал Трамп.

Также он подчеркнул тот факт, что на данный момент на Украине царят беспорядки. Он добавил, что подобные ситуации происходят в тот момент, когда "у власти находится администрация Обамы с его прочными связями с НАТО".

Победа Дональда Трампа на выборах в США обрекает киевскую власть на "страх и одиночество", пишет итальянский журнал Politico. Ранее Трамп уже отмечал, что на Украине творится хаос. Но самый главный "недостаток" нового президента — он не верит в российскую угрозу.

К тому же, глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт ранее сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Из-за скандала Манафорту пришлось уйти с должности. Перед выборами Трамп даже заявлял, что готов обдумать вопрос о признании Крыма.

Сейчас украинские политики, понимающие, что новая администрация США будет рассматривать их как ненужных дармоедов (какими они, по сути, и являются), выстраивают две линии информационной защиты. Первая: личность президента США ничего не решает, править будут чиновники, госаппарат. Немного странные упования для "борцов с бюрократией", какими они себя еще недавно выставляли.

Вторая "линия защиты" — на самом деле Трамп без ума от Украины, а все, что он говорил перед выборами, — популизм и неправда. Политика Трампа "не будет основываться на его заявлениях времен избирательной кампании"; "его ответы по Украине были импровизацией — он просто не был готовы отвечать. Он — не традиционный политик", — приводит Politico слова главы комитета Рады по иностранным делам Анны Гопко.

Однако даже эта дама отмечает, что Киеву предстоит "потрудиться", чтобы раскрыть Трампу глаза на российскую угрозу. "Быть другом Путина — не в его интересах", — уверенно заявляет Гопко итальянскому журналу.

Украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин отмечал в интервью Pravda. Ru, что избрание Трампа означает совсем иное видение всего расклада в мире, всей картины мира, и оно будет существенно отличаться от предыдущих восьми лет.

"Трамп это совершенно другая сила. Будет просто массовая смена политических декораций, фигур. Ожидаются большие проблемы для всего клана Порошенко и его окружения, для Гройсманов, Яценюков, Турчиновых. Будет полная смена украинской элиты. Потому что без поддержки американского режима на сегодняшний день эти люди не могли бы находиться у власти", — отметил эксперт

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