Зампред Верховной Рады перепутала Россию и Евросоюз

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко оказалась в неловкой ситуации, перепутав Россию с Европейским союзом.

Источник фотографии: Associated Press

Как сообщает украинское издание "Вести", Геращенко опубликовала на своей странице в Facebook пост, где написала, что Россия якобы потеряла 17,5 миллиарда евро из-за санкций, введенных ЕС против нее. К своей публикации она прикрепила ссылку на статью издания "Европейская правда", в которой наоборот говорится о потерях Евросоюза от антироссийских санкций. Пользователи сети указали Геращенко на ошибку, после чего она удалила пост.

Ранее Глава МИД Украины Павел Климкин блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России. "Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций … Но санкции, связанные с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто: или Минск выполняется и санкции снимаются, или Минск не выполняется, тогда нужно найти средства, возможно ужесточение санкций, возможно другие средства", — приводит слова Климкина телеканал "112 Украина".

Также мэр Киева Виталий Кличко часто "радует" интернетную публику. Ранее он в прямом эфире, считая количество снегоуборочных машин из Германии, выдвинул гипотезу, что при сложении 13 и 3 можно получить число "15".

На Украину прибыла партия техники из Германии, которую Кличко встречал лично. Рассказывая о своих достижениях мэр заявил: "Мы получили помощь от Германии. Сегодня я встречал 15 автомобилей, которые были на таможне, 13 из которых MAN, а три — Mercedes".

В мае 2016 года во время интервью украинскому радио "Вести", мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить слово "тоталитаризм". Речь в эфире шла об успехах проводимой в стране декоммунизации.

Кличко рассказывал о том, как городские власти переименовали 150 улиц, а из всех коммунистических памятников остался всего один — памятник чекистам. По его мнению, памятники стоит собрать в одном месте и тем самым устроить историческую экспозицию. Мэр также хотел охарактеризовать собрание памятников, как "музей тоталитаризма", однако тут нашла коса на камень.

Публика сразу же высмеяла очередной "перл" от Кличко. "Слово выговорить не может, а пытается судить о целой эпохе!", — написал один из пользователей.

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