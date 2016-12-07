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Источник Правда.Ру

Трампу предложили "Ан" вместо Boeing в качестве "борта № 1"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский авиастроительный завод "Антонов" предложил избранному президенту США Дональду Трампу заказать у него "борт номер один". Сообщение с таким содержанием размещено на официальной странице компании в Twitter, сообщает ТАСС.

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Архив Pravda.Ru

"Может быть, лучше рассмотреть в качестве "борта номер один" самолет "Антонов"?" — написано в микроблоге.

Госпредприятие "Антонов" — единственный на Украине разработчик и производитель грузовых и пассажирских самолетов. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия — самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Какое именно воздушное судно они хотят предложить президенту штатов, там не уточнили.

Видимо, на Украине решили, что Дональд Трамп последует примеру Петра Порошенко, который в начале 2015 года выбрал своим бортом №1 отечественный самолет Ан-148.

Известно, что в последнее время дела у украинского предприятия идут не очень хорошо, как пишут украинские СМИ. За 2016 года "Антонов" не выпустил ни одного самолета. Однако в декабре "Антонов" запланировал торжественную выкатку нового транспортного судна Ан-132.

Напомним, накануне Трамп призвал авиастроительную корпорацию Boeing отменить постройку нового "борта номер один", на котором летает глава государства. Ему не понравилась цена самолета.

"Boeing строит новый 747 Air Force One для будущих президентов, но стоимость вышла из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!" — написал Трамп в своём Twitter.

Однако в Белом доме не поняли, откуда взялась такая цифра. Пресс-секретарь Белого дома опроверг данные избранного президента США о том, что Boeing разрабатывает новый "борт номер один" за $4 млрд.

— Те цифры, которые были приведены, скажем так, не отражают суть финансового соглашения между Boeing и министерством обороны, — сказал на это Эрнест в ходе общения с журналистами, сопровождающими главу американской администрации Барака Обаму в поездке во Флориду.

В свою очередь, в корпорации утверждают, что сумма контракта на разработку самолёта для президента США составит всего $170 млн.

Добавим, компания Boeing получила контракт на разработку нового самолета для президента США в январе 2016 года. Пока что выполнение заказа находится на самой ранней стадии. Ожидается, что новые президентские самолеты поступят в эксплуатацию примерно в 2024 году. Если контракт не отменят, то Трамп сможет воспользоваться ими только в случае переизбрания на второй президентский срок.

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