Вашингтон раздражен Порошенко и занят поиском альтернативы

В Вашингтоне к Петру Порошенко доверия нет, там идут смотрины "альтернативных кандидатов". Как сообщает украинское издание "Вести", ссылаясь на свои источники, в Белом доме говорят о крайнем раздражении Киевом и, вероятно, полной смене политической карты уже к лету 2017 года.

Фото: АР

Как пишет издание, послу Украины в США Валерию Чалому поручено организовать визит Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017-го. Однако, здесь явно будут проблемы. На первый контакт Дональд Трамп пошел лишь через неделю после победы, в день выборов, 9 ноября, Порошенко смог поздравить только посла США, Мари Йованович.

Обозреватель издания считает, что это мощный сигнал. "Украина играла на поле Клинтон, а у Пола Манафорта (политтехнолог избранного президента США) хорошая память — и куда лучше она у самого Дональда Трампа. Такое не прощают", — сообщил источник издания.

По словам политолога Владимира Фесенко, "Трамп пока не определился по украинскому вопросу — у него нет людей, которые занимались бы Украиной. Переговоры с Россией, даже возможная сделка, которые будут касаться Украины могут за нас что-то решить".

Также, как сообщил источник "Вестей", США больше не имеют прямых интересов в Украине. "Ни в Киеве, ни в Одессе, ни во Львове. Им даже сланцевый газ больше не нужен", — сказал собеседник издания. По мнению политолога Вадима Карасаева, в любом случае, Украина больше не будет на первых позициях в списке приоритетов США, в лучшем случае ее отдадут Европе.

О наличии плана "Преемник" изданию рассказали источники в окружении бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Ожидается, что в 2017 году Порошенко сложит полномочия, якобы в связи с ухудшением состояния здоровья. В этом случае подаст кандидатуру преемника, Юрия Луценко, который будет наращивать рейтинг путем привлечения к ответственности отдельных одиозных членов ПР и олигархов. Но Гройсман имеет и свои политические виды, планируя партийный проект", — сказал источник.

Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, Порошенко не откажется от борьбы за второй срок — разве что поймет, что никаких шансов не осталось. "В 1999 году рейтинги Кучмы были ниже, чем сейчас у Порошенко, и он стал президентом. Тут вопрос в технологиях и консолидации элит", — верен эксперт.

Отметим, это мнение лишь одного из украинских СМИ. Хотя дыма без огня не бывает. Ранее Pravda.Ru писала, что с приходом нового президента США могут потерять интерес к Украине и перестать поддерживать существующий режим. Проблемы на Ближнем Востоке "вытеснили Украину из американского национального сознания", теперь Киев Вашингтону неинтересен.

"Следующий президент обязательно обнаружит, что Украина находится в осаде со всех сторон, а коррупция разрушает страну изнутри. И как показывает скандал с Лещенко, не все на Украине так, как кажется. Новый президент должен научиться различать истинных реформаторов Украины и тех, кто совершает антикоррупционные крестовые походы в прибыльный бизнес, и быть способным отличить реальные действия от пустых слов. Если он не сможет, то 25-летний украинский эксперимент с независимостью может полностью выйти из-под контроля", — отмечает американский журналист Марк Пфайфле в своей статье, опубликованной в Foreign Policy.

Поддержкой, которую администрация президента США оказывала Украине, руководил вице-президент Джо Байден. Но сегодня Киев опасается, что Белый дом в новом составе отвернется от него, а Путин начнет наращивать давление.

"Эти пасения оправданы, поскольку Байден, действительно, плотно занимался Украиной, сам признавался в том, что чаще говорит с Порошенко, чем со своей женой. И если украинская власть в лице Порошенко, Яценюка и других теряет такого лоббиста, она не случайно опасается, что внимание к Украине рассеется.

Я думаю, что это будет в любом случае, даже если бы Байден остался. Некоторые считают, что когда невротические выборы в США закончатся, все вернется к старой жизни, но я уверен, что такого не будет. Так как сейчас сильно разделено общество. Те, которые довольны жизнью, хотят сохранить статус-кво, и для них подходит Клинтон. Но если Клинтон победит, то останется огромное количество недовольных, и это будет проблема. Поэтому Клинтон будет вынуждена заниматься этой проблемой, а не Украиной. Это означает, что придется договариваться с Россией. Это то, чего больше всего боится сегодняшняя украинская власть", — рассказал ранее Pravda. Ru политтехнолог Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Никому из тех, кто заварил кашу на Украине, и в страшном сне не могло присниться, что Украина окажется в таком состоянии: ни демократии, ни прогресса, сплошная разруха. Уровень преступности в Киеве сейчас в десять раз выше, чем был в 2013 году. Там постоянно кого-то грабят, убивают, насилуют, и власти не могут с этим совладать. Более того, никто даже не обращает на это внимания. Сегодня на Украине самый большой разгул вовсе не коррупции, она какой была, такой и осталась, а именно бытовой преступности. Это одно из самых наглядных свидетельств некомпетентности власти. Если они не могут контролировать ситуацию в столице, куда им еще воевать с другими странами? Украина сегодня никому не нужна. Никто не будет решать ее проблемы, если она сама не в состоянии их решать", — уверен бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Напомним, украинские власти пытались помочь на выборах кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон. Летом Антикоррупционное бюро Украины начало расследование о возможном получении бывшим руководителем выборного штаба Трампа Пола Манафорта нескольких миллионов долларов от бывшей правящей Партии регионов.

Петр Порошенко, в свою очередь, выражал надежду, что кто бы ни к власти в США после президентских выборов, Киев по-прежнему будет получать поддержку.

"Я рассчитываю на ответственный выбор американского народа, независимо от того, кто бы им [победителем] ни стал — республиканец или демократ", — отметил Порошенко в интервью CNN в августе этого года, выразив таким образом свое отношение к возможной победе республиканца Дональда Трампа, чьи высказывания по поводу отношения к России вызвали в Киеве резко негативную реакцию.

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