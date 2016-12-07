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Источник Правда.Ру

Украину назвали самой коррумпированной страной в Европе

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина по-прежнему воспринимается наиболее коррумпированной страной в Европе. Как сообщает Европейский суд аудиторов (ЕСА), антикоррупционные реформы, которые прошли в стране, не принесли желаемого результата.

Украину назвали самой коррумпированной страной в Европе

"Поддержка Евросоюза Украине имела ограниченное влияние и, несмотря на импульс реформам с тех пор, достигнутые пока что результаты остаются хрупкими", — приводит РИА Новости сообщение, составленное на основе выводов отчета аудиторов.

Эксперты-аудиторы считают, что основное влияние на различные сферы жизни, в частности, в экономику, СМИ и политику, на Украине оказывают кланы олигархов. "Доходная часть государственного бюджета подвержена негативному влиянию значительной теневой экономики", — считают составители отчета.

Европейский суд аудиторов должен был оценить, насколько правильно и эффективно расходуются средства ЕС. Эксперты ЕСА оценивали действия Киева в сферах управления государственными финансами и борьбы с коррупцией в 20073-2015 годах. Кроме того, был проанализирован газовый сектор.

Специалисты пытались выяснить, насколько эффективной была помощь Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы для поддержки реформ на Украине. После анализа ЕСА дал ряд рекомендаций, в частности аудиторы призвали усилить поддержку украинской газовой отрасли.

Отметим, ранее западные эксперты писали, что на Украине процветает коррупция, несмотря на громогласные заявления президента Петра Порошенко.

Как пишет Foreign Policy, именно Порошенко фактически сводит на нет все усилия по исправлению недостатков системы своими шагами и необоснованными назначениями на высшие посты. А его хвастливые заявления о том, что тысячи украинских чиновников якобы уже осуждены и наказаны за коррупцию — это всего лишь неудачная попытка "ввести в заблуждение украинцев и Запад", утверждают журналисты.

Недавнее заявление украинского президента о том, что "за прошедший год за коррупцию было осуждено 2 702 бывших руководителя и чиновника", оказалось невозможно проверить, отмечают журналисты, потому что данные оказались засекреченными.

Издание отмечает, что никакие радужные заголовки в СМИ не способны скрыть тот факт, что кампания по борьбе с коррупцией в настоящий момент зашла в тупик и 72% украинцев считают, что их страна "идёт в неверном направлении".

В Foreign Policy отмечают, что реформам на Украине угрожает засилье коррупции в таких масштабах, что среди 15-ти бывших советских республик только в трёх странах показатели хуже, чем на Украине, согласно данным Transparency International.

Как сообщал начальник Национального антикоррупционного бюро страны Артём Сытник вечной 2016 года, за полседний год Украина потеряла около миллиарда гривен из-за коррупции.

Как сообщает "Корреспондент", Сытник пояснил, что часть дел уже отправлена в суды, а часть еще на подходе. "Только по одному делу, в отношении должностных лиц "Запорожьеоблэнерго", мы арестовали 16 млн гривен!, — заявил Сытник.

По его словам, кроме арестованных финансовых средств, бюро проверяет и другие виды имущества. Как напоминает украинское издание, ранее сообщалось, что сейчас НАБУ расследуется 119 уголовных производств. Из них 25% касаются проверки деятельности судей всех уровней, 8% — прокуроров, 5,4% — высших должностных лиц.

RT напоминает, что в начале апреля Издание New York Times сравнило Украину с коррумпированным болотом, отметив, что МВФ и страны-доноры, включая США, не могут продолжать вкладывать в неё деньги в отсутствие эффективных реформ.

Президент страны Пётр Порошенко тогда заявил, что подобные заявления являются частью "гибридной войны" со стороны России.

В свою очередь Центр по исследованию коррупции и организованной преступности, проведя расследование по данным "панамских документов" компании Mossack Fonseca, выяснил, что Порошенко, несмотря на многочисленные обещания передать активы своей кондитерской корпорации Roshen в траст, так до сих пор этого и не сделал. Вместо этого он создал офшорную компанию, чтобы реструктуризировать компанию.

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