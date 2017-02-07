Тараканьи бега на Украине: кто успеет занять место президента

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: AP

При этом в ранее состоявшемся телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом вопрос об Украине не поднимался вовсе.

На фоне этих переговоров сильнее проявляется страх украинской политической элиты в связи с возможным вариантом превращения Украины в разменную карту. Однако единственный реальный выход из ситуации — выполнение Минских договоренностей — Киев тоже не слишком устраивает.

Депутат Верховной рады Олег Царев высказал мнение, что сейчас президент Украины Петр Порошенко играет на одном поле с Соросом — на свержение Трампа. "Он делает ставку на Сороса от безысходности, чтобы Путин и Трамп не смогли договориться — в том числе по Украине. Но, по моей информации, через две недели в Киев приедут представители Трампа и будут детально разбираться с ситуацией. Будет решение по Донбассу", — сказал Царев в эфире телеканала "День". При этом, по мнению Царева, самые высокие шансы сменить Порошенко у руля власти имеет Юлия Тимошенко.

В киевских политических кругах поговаривают и о президентских амбициях премьера Владимира Гройсмана. И хотя сам политик это категорически отрицает, эксперты считают, что его слова не более чем лукавство: Гройсману явно надоело выполнять роль мальчика на побегушках у Порошенко.

По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, к которому обратилась за комментариями Pravda. Ru, такие заявления Царев делает регулярно, ссылаясь на какую-то свою информацию. Но ведь ни Трамп, ни Сорос перед Царевым не отчитываются.

То есть его слова не означают, что именно так все и будет, как он говорит? Ведь Царев еще предполагает, что Порошенко хотят поменять на Тимошенко.

На Украине хотят убрать Порошенко, а все остальные хотят занять его место. Тимошенко среди них тоже есть. Но там еще очень много кандидатов. Они, кстати, не только на Украине. В России тоже есть эмигранты из Украины, которые хотели бы занять место Порошенко. Насколько я понимаю, Царев тоже не против занять его место — или, по крайней мере, поработать с тем, кто займет его место. Порошенко рано или поздно свергнут. Можно сейчас называть любые фамилии — но кто из них станет президентом, я не знаю.

Своим мнением о будущем украинской власти с Pravda. Ru поделился журналист, экс-начальник отдела разведуправления штаба Одесского военного округа, бывший главред одесской телекомпании "Академия" Юрий Селиванов.

Может ли Владимир Гройсман стать президентом Украины?

В нынешней Украине все возможно, в том числе и такое. Я убежден, что кто бы сегодня ни стал на Украине национальным лидером — любой представитель условно называемой "политической элиты" — это вряд ли что-то изменит в силу порочности самого "переворотного режима".

Что касается шансов непосредственно этого господина Гройсмана, то он, насколько я понимаю, очень удобный персонаж для тех, кто его выдвинул на эту позицию. Прежде всего для самого Порошенко. Однако у него нет таких качеств лидера, которые позволили ему хотя бы в какой-то мере соответствовать тем сложным задачам, которые сейчас стоят перед Украиной.

Но я с вами согласен: сейчас перед внешними кураторами Украины стоит задача поиска альтернативы нынешнему руководству. В частности, Порошенко, который уже себя почти выработал весь свой ресурс как политика. Поэтому какие-то варианты обсуждаются, обсуждается и Гройсман, и Тимошенко, которая очень приподнялась в последние дни после легендарной встречи с Трампом, якобы состоявшейся возле туалета в Вашингтоне. Это признак того, что она тоже мылится в руководители.

В общем-то, все это достаточно грустно выглядит. Потому что это все напоминает больше тараканьи бега или выяснение отношений пауков в банке.

С тем, что Владимиру Гройсману не светит президентское кресло, согласен и украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский:

Никаких шансов у него нет, вообще никаких. Гройсман человек случайный, а на столь высоком посту оказался, не имея ни опыта, ни знаний, исключительно благодаря своей близости к Порошенко. Я не знаю, кто за ним стоит, но у него есть деньги и он может оплачивать эти услуги. Возможно, речь может идти о парламентских выборах, где ему нужна команда. Я не исключаю, что у Гройсмана может быть какой-то план: он собирает остатки сил для того, чтобы двигаться самостоятельно от Порошенко. Все возможно, но я лично не вижу для него никаких перспектив.

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