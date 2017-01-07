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Источник Правда.Ру

Света нет в конце тоннеля: Украина обесточена в Рождество

Мир » Бывший СССР » Украина

Из-за неблагоприятных погодных условий на Украине без электричества оказался 71 населенный пункт. Об  этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Фото: соцсети

"В период с 6 по 7 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточено 71 населенный пункт в семи областях", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, обесточено в Одесской области 35 н.п., Львовской - 14, Херсонской - 10, Николаевской - 7, Кировоградской - 2, Киевской - 2, Черкасской - 1.К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме этого, из-за непогоды в  Кировоградской области в снежном плену оказались автомобили скорой помощи. Об этом сообщает областное ГСЧС.

Так, один из случаев произошел минувшей ночью у с. Куцая Балка, где спасатели помогли работникам скорой медицинской помощи доставить беременную женщину в больницу.

Кроме того, в Бобринецком районе карете скорой помощи помогли госпитализировать сразу двух больных: ребенка из с. Звездное и женщину из с. Бобринка. 

За минувшую неделю в Львовской области от переохлаждения и обморожений погибли пять человек. 

По информации спасателей, еще три человека за истекший период были госпитализированы.

Кроме того, продолжаются фиксироваться случаи отравлений угарным газом. Так, с начала года на больничных койках оказались 11 его жертв, из них 4 ребенка.

6-7 января, в связи с вторжением арктического воздуха на Украине началось резкое понижение температуры. По данным Укргидрометцентра, 8-9 января также сохранится холодная погода, однако на юге и востоке количество осадков уменьшится и постепенно прекратится.

Как сообщала Правда.Ру,  сильные морозы пришли и на территорию России. В нынешнем году на Рождество  довольно морозно: ночью -26..-28, а днем -23..-25. Однако существенных осадков синоптики не ожидают. Холода задержатся в Московском регионе до 10 января, а затем начнут ослабевать. Столь низких температур в рождественские праздники не наблюдалось около 20 лет.

Для 7 января климатическая норма составляет -8,6 градуса. Самый сильный мороз, -34,8 градусов наблюдался в столице в далеком 1891 году, а в 2007 году, напротив, было очень тепло, +3,5 градуса. Сильный снег прошел в 1999 году, выпало почти 11 мм осадков в жидком эквиваленте, сугробы выросли на 12-15 сантиметров.

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