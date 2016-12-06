Минобороны Украины разрешило силовикам пользоваться пулемётом "Максим" образца 1910 года в зоне АТО в Донбассе. Об этом заявил представитель ВС страны Николай Шевцов в интервью местным СМИ.
Как он пояснил в интервью изданию "Урядовый курьер", "Максим" "предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до 1 км, и некоторые подразделения по их личным просьбам используют этот пулемет на опорных пунктах и блокпостах как средство усиления огня".
СМИ уже высмеял решение военного ведомства. Журналисты предположили, что раз у украинских силовиков вновь появились максимы, то в будущем у солдат вновь появится тачанка, пишет Life. ru.
Кстати, сегодня на Украине отмечают 25 годовщину Вооруженных сил страны (ВСУ). В ВСУ входят Сухопутные, Военно- Морские и Воздушные силы.
Напомним, ранее в украинскую армию уже поступала старая техника. В прошлом году страна закупила несколько десятков британских броневиков Saxon. Их разработали в 1980-х годах.
Британское командование тогда само признало, что переданные Украине броневики будут совершенно бесполезны на линии фронта. Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС Великобритании Ричард Даннат. Украинцев, которым продают "совершенно неподходящие для операций" броневики, бывший генерал назвал "несчастными".
Прокомментировали эти поставки и в России. Как написал в Фейсбуке российский вице-премьер Дмитрий Рогозин: "ВСУ пополнились британскими бронеавтомобилями из музея Первой мировой войны. Из рупора установленного на них граммофона очень удобно кричать: "Слава Украине!".
Петр Порошенко же на всю критику отвечал, что по уровню защиты техника может посоревноваться с БТР.
А недавно похожая ситуация была в Литве. В конце ноября стало известно, что подразделения Сухопутных войск Литовской армии пополнятся обновленными броневиками М-577, которые армия покупает у Германии. Как пишет Regnum, в страну поставят 168 бронемашин, которые выпускать стали ещё в 1962 году. США использовала их ещё в войне во Вьетнаме. На старую технику потратили 1,6 млн евро.
Как ранее писала Правда.Ру, руководитель Мюнхенской конференции по безопасности, известный немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил в интервью центральному немецкому телеканалу ARD, что последние события на востоке Украины демонстрируют ужасающую картину состояния украинской армии, которую назвал "разваливающейся, неспособной более сражаться".
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