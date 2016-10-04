Днепровские промышленники просят Порошенко вернуться к торговле с Россией

Обращение с требованием восстановить торгово-экономические связи с Россией направил в адрес президента Порошенко трудовой коллектив крупнейшего на Украине завода по производству спортивного оборудования VASIL.

Свои подписи под обращение поставили более тысячи сотрудников компании, пишут "Факты.ICTV".

Особо отметили промышленники тот факт, что разрыв отношений с Россией привел к частичной остановке производства и массовым увольнениям.

"Разрыв экономических связей с Россией привел к тяжелым последствиям на нашем предприятии и в отрасли в целом. Политика власти относительно евроинтеграции поставила предприятие на грань разорения. Мы практически тонем", - заявил генеральный директор компании Сергей Шапран, цитируя обращение работников.

В обращении также отмечается, что Россия была для компании основным рынком экспорта товаров, разрыв отношений с которой негативно сказался на сбыте продукции в других странах СНГ.

"Мы надеялись, что евроинтеграция, которая продвигается правительством, сможет хотя бы частично компенсировать потери. Заказов из Европы нет, так как рынок ЕС уже занят местными производителями. Нас на этот рынок просто не пускают. Поэтому мы и обращаемся к президенту Петра Порошенко с требованием восстановить отношения с Россией, чтобы снова поставить местное производство "на ноги". Для нас никаких вариантов, кроме рынка России, просто не существует", - заявили рабочие.

Надо отметить, что продукция компании, которая существует на рынке более 27 лет, пользовалась огромным успехом в странах СНГ, особенно в России.

Как сообщала Правда.Ру, не так давно с аналогичной просьбой к Порошенко обратились сотрудники одного из крупнейших аграрных холдингов Украины. Кроме того, за поддержку идеи восстановления торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ в Верховной Раде публично высказались сопредседатели фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул и Юрий Бойко, мнение которых поддержал и председатель "Возрождения"Виталий Хомутынник. А внефракционный депутат Евгений Мураев призвал руководство Украины к полной отмене взаимных санкций с Россией.

Напомним, по мнению киевского экономиста Андрея Блинова, разрыв отношений с Россией дорого обошелся Украине: в два раза упала экономика страны, а население - на грани тотального обнищания. По его словам, "экспорт в Россию упал почти в пять раз. Это привело к практически такому же сокращению (в несколько раз) экспортных поступлений... Это падение сумасшедшее".

"Была идея, что европейские рынки, а также некоторые другие - компенсируют потерю рынков СНГ... С Европой у нас было зафиксировано пару лет падение экспорта. Сейчас идет небольшой прирост. Но в целом можно говорить, что компенсации нет.

Украина за три последних года потеряла приблизительно половину экспорта. Если считать в долларах, то когда-то экспортировали $80 млрд, а сейчас - дай Бог, $40 млрд", - приводит Политнавигатор слова экономиста.

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