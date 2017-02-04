Министр госбезопасности ЛНР: Под видом миссии ОБСЕ в Донбассе работает СБУ

Министр государственной безопасности самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что СБУ использует машины с официальной символикой ОБСЕ для проведения спецопераций на территории Донбасса.

"Нами зафиксированы факты использования сотрудниками СБУ полных копий автомобилей и брендированной формы миссии ОБСЕ", — цитирует Пасечника Луганский информационный центр.

Напомним, сегодня в центре Луганска при взрыве в машине погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковнику Олег Анащенко.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Анащенко", — сообщили в народной милиции ЛНР.

В городе объявили день траура.

Ранее представители миссии ОБСЕ наконец-то нашли в Донбассе украинскую технику, запрещенную минскими соглашениями. Речь идет о четырех танках Т-64, припаркованных возле одного из зданий в Авдеевке, которую контролирует украинская армия. В отчете СММ ОБСЕ за 1 февраля сообщается о серьезных нарушениях режима прекращения огня в районе городов Авдеевка и Ясиноватая, которые находятся рядом с линией соприкосновения украинской армии и отрядов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

На украинской стороне были также зафиксированы ракетные системы залпового огня БМ-21, которые двигались на восток в районе населенного пункта Нетайлово (к северо-западу от Донецка), а также к юго-востоку от районного центра Волноваха.

После этого в сеть выложили видео, на котором из Донецка буквально "сбегает" миссия ОБСЕ. Три автомобиля, обгоняя впереди идущие машины, уезжают из города на полной скорости. Автор записи поиронизировал над происходящим, отметив, что представители ОБСЕ слишком уж торопятся, и их отъезд скорее похож на бегство.

"Вот наша доблестная ОБСЕ в Донецке. Одна, вторая машина, а вот и третья — с прицепом, уже с вещами", — цитирует его РИА Новости.

Тем временем сегодня депутат Рады напомнил Петру Порошенко, что тот обещал закончить войну в Донбассе за две недели.

"Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда. Прошло три года, а люди по-прежнему гибнут в Донбассе", — написал Вадим Новинский на своей странице в "Фейсбуке".

Депутат отметил, что пока минские договорённости не соблюдаются, остановить кровопролитие представляется практически невозможным.

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