Украина: Депутаты Рады начинают понимать?

Украинские депутаты сорвали вечерний эфир политического ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" после того, как сопредседатель фракции Верховной рады "Оппозиционный блок" Александр Вилкул назвал Евромайдан "переворотом", пишет РИА Новости.

Фото: AP

"Давайте скажем честно, что в нашей стране после переворота состоялась огромная манипуляция. Пообещав Европу, европейские ценности, кружевные трусы и все остальное интересное, на самом деле мы идем в никуда и становится жить все хуже и хуже…", — заявил Вилкул.

Депутат заявил, что кредиты от МВФ не являются помощью, а в стране происходит катастрофа.

Другой депутат, Дмитрий Добродомов, попросил коллегу извиниться. В итоге все переросло в перебранку. Во время спора депутаты вышли из студии. В ней остались лишь Вилкул и ведущий. Эфир пришлось прекратить.

Напомним, в этом году Украина отпраздновала третью годовщину Евромайдана. К слову, 82 процента украинцев считают, что поставленных целей он не достиг. И лишь 5 процентов уверены в обратном. Журналисты просмотрели фотографии трехлетней давности и выяснили, какие из требований, написанных на плакатах, исполнены сейчас. Так, украинцы стояли с плакатами "Банду — вон", требуя убрать с руководящих постов коррупционеров. Сейчас, по словам политологов, этот лозунг снова актуален. Как показала недавняя декларационная кампания, коррупционеры из власти Украины никуда не делись, на замену старым просто пришли новые. Также люди требовали вступления в Евросоюз. Однако это требование тоже пока не выполнено.

Что касается виновников событий 2014 года, то экс-президент страны Виктор Янукович указывает на нынешнюю украинскую власть. Так, Янукович обвинил нынешнюю власть Украины в том, что она начала войну в стране. Янукович отметил, что именно со стороны лидеров "евромайдана", в том числе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, впервые прозвучали призывы взяться за оружие. "С призывами к вооруженному противостоянию, походу на резиденцию президента выступал Луценко и другие руководители "майдана", — сказал экс-президент. Сам же экс-руководитель Украины, по его словам, не отдавал приказа о применении оружия на Майдане в 2014 году.

Однако перед семьями погибших Янукович все же извинился. Во время допроса он заявил, что "делал всё для того, чтобы этой трагедии не было, и готов посмотреть в глаза родным погибших и ответить на все вопросы".

Эксперты же считают, что это была мелкобуржуазная революция, очередная после померанчевого Майдана.

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