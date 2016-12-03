Крым рассказал о страхе Украины "получить ракетную обратку"

Официальный Киев стесняется признаться в том, что испугался ответных мер России на проводимые учения вблизи Крыма. Четкая линия ПВО, корабли Черноморского флота у западного побережья Крыма и новые ракетные комплексы "Бастион" заставили украинское руководство переместить направление учений в другую сторону, передает РИА "Новости" слова депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика.

Как подчеркнул Белик, российская сторона обозначила четкий посыл официальному Киеву, что "игры закончились".

"Несмотря на то, что на полуострове не объявлялась какая-либо тревога, расчеты ПВО были готовы сбить любую ракету, залетевшую в воздушное пространство полуострова", — подчеркнул депутат.

Напомним, как ранее писала Правда.Ру, 25 ноября стало известно, что Украина приняла решение провести стрельбы в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя с "научно-исследовательскими целями", как уточнили в Киеве. При этом страна нарушила все международные соглашения. Решение она приняла в одностороннем порядке, без согласования с Москвой.

После этого российская сторона заявила, что запретит летать над Крымом, если Украина не отменит решение о проведении ракетных стрельб в небе над полуостровом. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Сергей Извольский. Как стало известно позже, наша страна все же не будет закрывать воздушное пространство над Крымом, полетам над полуостровом ничего не угрожает.

В свою очередь, украинская сторона стала распространять сведения о якобы угрозах России. В случае проведения Украиной ракетных стрельб в районе российско-украинской границы в Крыму, Россия угрожает Киеву ответным ракетным ударом, сообщают Украинские СМИ. Это якобы следует из письма Министерства обороны РФ, адресованного военному атташату в составе посольства Украины в РФ.

Как пишет ZN.UA в письме, датированном 26 ноября, в частности, говорится, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты. Во-вторых, нанесет ответный удар по украинским пусковым установкам.

Позже Украина сообщила, что сдвинет зоны стрельб в нейтральные воды. В итоге 1 декабря в ходе учений на юге страны были произведены 16 пусков ракет, все они достигли целей, задачи на сегодня выполнены, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

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