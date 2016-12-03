Порошенко клянется "похоронить СССР" даже ценой войны

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев желает окончательно "похоронить" Советский Союз в "головах людей", передает РИА "Новости".

"Советский Союз не в документе и не в Беловежской пуще. Советский Союз в головах. И в этом смысле Советский Союз до сих пор не похоронен. И, простите за откровенность, Украина сейчас воюет, чтобы похоронить Советский Союз в головах некоторых, потому что другого повода для войны просто не существует", — сказал Порошенко во время выступления по случаю 25-летия признания Польшей независимости Украины.

Президент также подчеркнул, что Украина вышла из состава СССР и получила независимость 25 лет назад в связи с тем, что не хотела быть "советской колонией".

Напомним, накануне Правда.Ру писала, что Польша и Украина договорились сотрудничать в сфере обороны. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Польшей и Украиной было подписано в рамках визита украинского президента Петра Порошенко в Варшаву. Как сообщили в пресс-службе Порошенко, целью документа является создание договорно-правовой базы для развития сотрудничества между сторонами в оборонной сфере на принципах взаимности, пишет РИА Новости.

У Польши и Украины в последнее время много общего. К примеру, обе эти страны ранее пытались помешать проекту "Северный поток — 2". Позже и Польша, и Украина выразили недовольство по поводу расширения "Газпрому" доступа к газопроводу OPAL.

Между тем отношения с остальным миром у Петра Порошенко складываются не так радужно. Например, в Америке украинскому лидеру значения не придают. Его разговор с Трампом в должности избранного президента американские СМИ даже не осветили.

А позже Украина обиделась, что президента Петра Порошенко не пригласили в Белый дом на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января 2017 года.

Дружба с ЕС тоже особо не заладилась. Европейцы сами понимают, что им нужны альтернативные транзиты, поэтому они все-таки дали разрешение на загрузку "Северного" и"Опала", теперь у них — более мягкий взгляд на "Северный поток-2". Проекты реализуются, несмотря на то, что идут антироссийские заявления. Украина потеряет примерно два миллиарда долларов в год за прокачку. Читайте подробнее в материале: ЕС — Украина: Дружба дружбой, а газ врозь.

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