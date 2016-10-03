В МИД Украины заявили об опасности посещения украинцами РФ

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что украинцам опасно посещать Россию.

"Посещение России опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов …", — сообщает в Twitter Макеев.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.

Напомним, 3 октября кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко был задержан в Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.

По данным ФСБ, Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве Роман Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства". На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".

В информагентстве "Укринформ", сотрудником которого по документам является Сущенко, заявили, что журналист находился в Москве во время отпуска и по личным делам. Агентство сообщило, что "задержание Сущенко — спланированная провокация".

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает сообщение о том, что Сущенко является их сотрудником.

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