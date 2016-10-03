Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев заявил, что украинцам опасно посещать Россию.
"Посещение России опасно для украинцев: безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов …", — сообщает в Twitter Макеев.
Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предложил рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией.
Напомним, 3 октября кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко был задержан в Москве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
По данным ФСБ, Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве Роман Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства". На данный момент подозреваемый находится в следственном изоляторе "Лефортово".
В информагентстве "Укринформ", сотрудником которого по документам является Сущенко, заявили, что журналист находился в Москве во время отпуска и по личным делам. Агентство сообщило, что "задержание Сущенко — спланированная провокация".
Главное управление разведки Минобороны Украины опровергает сообщение о том, что Сущенко является их сотрудником.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что желание Нидерландов выслушать позицию России касательно расследования катастрофы МН-17 - хороший знак.
Ванга предсказывала конфликт в Сирии и говорила о начале Третьей мировой войны на Ближнем Востоке.